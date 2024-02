BHC Königsbrunn siegt gegen Friedberg

Mit 29:21 behielten die Handballer des BHC Königsbrunn gegen Friedberg die Oberhand.

Na also, es geht doch: Der BHC Königsbrunn konnte einen enorm wichtigen Heimsieg im Derby gegen den TSV Friedberg II feiern. Nachdem man in der Hinrunde noch aufgrund zahlreicher eigener Fehler in der Schlussphase den Sieg verspielte, verlief das Spiel am vergangenen Samstag wesentlich besser aus Sicht der Königsbrunner.

Bis kurz vor Beginn der Partie war die Aufstellung des BHC mit einigen Fragezeichen versehen. In der vergangenen Woche verletzten sich Lukas Alber und Dominik Neuberger im Training und ein Einsatz war fraglich. Janis Wineck hatte sich bereits beim Spiel gegen Gundelfingen eine Verletzung zugezogen und fiel aus. Am Samstagmorgen erhielt Falko Klaffenbach dann die Nachricht, dass er zusätzlich aufgrund einer Krankheit auf Marco Bergner verzichten musste.

Trotz alledem startete der BHC furios in die Partie. Mit temporeichen Angriffen und einer stabilen Abwehr wurden die Friedberger in den Anfangsminuten vor große Aufgaben gestellt. Viele dadurch erzwungenen Halbchancen der Friedberger nutzten die Königsbrunner zu Ballgewinnen und konnten sich in den ersten zwölf Minuten auf 9:2 absetzten, ehe sich die Friedberger fangen konnten. Im Anschluss ging es über die Zwischenergebnisse von 11:5; 13:9; 16:10 und 17:11 in die Pause. Zu Ende der ersten Spielhälfte verlor die Partie wieder etwas an Tempo, in den letzten sieben Minuten der Halbzeit wurden nur drei Tore erzielt (2:1).

Dies sollte sich im zweiten Abschnitt fortsetzen. Immer wieder scheiterten beide Mannschaften an den Torhütern, dem Aluminium oder technische Fehler führten zu Ballverlusten. Bis zur 45 Spielminute fielen nur sechs Tore (3:3). Den Friedbergern lief die Zeit davon und die Partie nahm wieder etwas Fahrt auf, doch die Königsbrunner blieben weiter konzentriert und dank einer guten Abwehr und Torhüterleistung kam man wie zu Beginn der Partie immer wieder zu Ballgewinnen. Die folgenden temporeichen Gegenangriffe über den schnellen Christoph Deuschl und Maximilian Herzog oder die ständige Gefahr durch Simon Mörchen aus dem Rückraum sorgten dafür, dass es am Ende 29:21 für Königsbrunn stand.

Die Königsbrunner feiern dadurch ihren zweiten Heimsieg in Folge und halten weiter Anschluss zum Tabellenmittelfeld. In den nächsten zwei spielfreien Wochen wird sich die Mannschaft auf das nächste Derby gegen den TSV Bobingen vorbereiten. (AZ)

BHC Königsbrunn: Schneeberger, Robin - Schießl, Samuel (beide Tor) -Deuschl, Christoph (4) – Böhm, Tobias – Spörhase, Nils – Foidl, Matthias (1) – Dornmair, Luis (1) – Röttinger, Stefan (4) – Neuberger, Dominik – Raab, David (2) – Alber, Lukas (6) – Huber, Thomas –Herzog, Maximilian (5) – Mörchen, Simon (6).