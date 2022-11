Schwabmünchens Frauen bleiben an der Spitze

Durch einem knappen Sieg verteidigen die Schwabmünchner Handball-Frauen die Tabellenführung.

Nach einem echten Herzschlagfinale sicherten sich Schwabmünchens Bayernliga-Handballerinnen beim 30:29-Erfolg in Günzburg zwei ganz wichtige Zähler und verteidigten die Tabellenführung im bayerischen Süden. Zur Heldin des frühen Abends in der Rebay-Halle wurde Torhüterin Theresa Reuther, die mit abgelaufener Spielzeit den Ausgleich der Gastgeberinnen mit einem gehaltenen Siebenmeter vereitelte.

Die Gelb-Blauen erwischten gestützt auf die mit einigen starken Paraden aufwartende Caro Globisch zwischen den Pfosten den deutlich besseren Start und zogen früh auf 8:3 (12.) davon. Dreimal hatte bis dahin auch die am Ende sechsfache Torschützin Damaris Rheindt auf der linken Außenbahn getroffen. Dann kamen die VfL-Frauen allerdings zusehends ins Spiel und zeigten, dass sie sich für dieses Derby doch sehr viel vorgenommen hatten. Vor allem mit der bekannt quirligen Spielmacherin Alena Harder hatten die Schwabmünchnerinnen viele Probleme. Bis zur Pause war der Vorsprung der Schwabmünchnerinnen auf zwei Treffer (14:16) geschmolzen.





Nach dem Seitenwechsel waren es weiter die Angriffsreihen, die den Takt vorgaben, allerdings leisteten sich die Schwabmünchnerinnen eine ganze Reihe ausgelassener Großchancen, darunter am Ende auch vier Siebenmeter. Es brauchte noch einmal eine absolute Energieleistung der beiden Leistungsträgerinnen Lea Lammich und Luisa Merkle, die nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Günzburgerinnen noch einmal viel Verantwortung übernahmen. Beide waren jetzt nach dem kräftezehrenden Jugend-Bundesligaspiel vom Vortag sichtlich gezeichnet, sorgten aber noch für am Ende entscheidende Akzente. Beim 27:30 gut zwei Minuten vor Ende schienen die Gelb-Blauen sicher auf der Siegerstraße, doch Günzburg kam noch einmal auf und scheiterte am Ende dann eben doch noch in letzter Sekunde an Theresa Reuther.

"Eine Punkteteilung wäre wohl auch in Ordnung gegangen, trotzdem nehmen wir den Zähler mehr natürlich gerne mit. Die Leistung der A-Jugendspielerinnen war über das Wochenende wirklich bemerkenswert", gab Co-Trainerin Claudia Weiher noch in der Rebay-Halle zu Protokoll.

TSV Schwabmünchen: Globisch, Reuther; Hinkofer (2), Spatschek, Birnkammer (2), Keskin (1), Lammich (6/2), Michael, Merkle (6/1), Franz (1), Rheindt (6), Würdinger Ce. (4/1), Girstenbrei (2);