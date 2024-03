Starke Abwehr sichert Schwabmünchen den Sieg

Die Bayernliga-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen bleiben nach ihrem Sieg im Spitzenspiel gegen Regensburg II Tabellenführer.

Die Bayernliga-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen sind ihrem großen Saisonziel Aufstieg zwei weitere Punkte näher gekommen. Am Samstagabend besiegten sie im Spitzenspiel den direkten Verfolger und Tabellenzweiten ESV 1927 Regensburg II souverän mit 28:22 in eigener Halle.

Bereits im Vorfeld der Partie war klar, dass dieses Spiel kein Selbstläufer werden würde und die Schwabmünchnerinnen eine konstante Leistung ohne Schwächephasen auf die Platte bringen müssen, um ihre Tabellenführung verteidigen zu können. Nach einer motivierenden Ansprache von Trainer Stephan Volmering gelang den Hausherinnen ein guter Start in das temporeiche Spiel. In der Anfangsphase begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und kamen bis zur siebten Spielminute nicht über ein 4:4 hinaus. Bis zur 19. Spielminute erarbeiteten sich Volmerings Damen leichte Vorteile und lagen 8:7 in der Front.

In den folgenden zehn Minuten fiel die Vorentscheidung zugunsten der Schwabmünchnerinnen. Mit fünf Toren in Folge nahmen sie den Gästen aus Regensburg den Wind aus den Segeln und setzten sich komfortabel auf 13:7 ab (29.). Für diese lückenlose Serie ohne Gegentor sorgte neben einer stark agierenden Abwehr vor allem Lara Rettermeier im Tor, die in dieser heißen Phase gleich zwei Strafwürfe vom Siebenmeter-Punkt parierte. Einen Treffer konnten die „Bunkerladies“ aus Regensburg noch erzielen, was zu einem 13:8-Halbzeitstand führte.

Handballerinnen des TSV Schwabmünchen mit starkem Start in die zweite Hälfte

Diesmal konnten die Schwabmünchnerinnen auch im zweiten Durchgang von Beginn an überzeugen. Mit einer überragend stehenden Abwehr legten die Hausherinnen im zweiten Spielabschnitt los wie die Feuerwehr und konnten sich bis zur 46. Spielminute vorentscheidend auf 21:12 absetzen. Auch zwei genommene Time-Outs des Gästetrainers Daniel Kessler in dieser Phase brachte die Schwabmünchnerinnen nicht aus dem Konzept. Mit temporeichen Aktionen setzten sie immer wieder Akzente im Angriff und brachten den Ball erfolgreich im Regensburger Tor unter. Zwar konnten die Gäste bis zum Ende noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, der Sieg der Schwabmünchnerinnen war jedoch zu keiner Zeit in Gefahr. Mit 28:22 besiegten die Damen von der Singold das Team des ESV 1927 Regensburg II und schickten diese ohne Punkte wieder auf den Heimweg.

Durch diesen Sieg bleiben die Schwabmünchnerinnen an der Tabellenspitze. Ihr Vorsprung auf den Tabellenwzeiten ESV 1927 Regensburg II ist auf drei Punkte angewachsen. „Den Grundstein für den Erfolg haben wir heute in der Abwehr gelegt, in dem wir den Gegner über 60. Minuten lang im Griff hatten und unsere Torhüter sich als hervorragender Rückhalt erwiesen haben“, zieht Trainer Stephan Volmering sein Fazit nach dem Spiel. Bereits nächsten Sonntag steht das nächste Playoff-Spiel an, diesmal ist der aktuelle Tabellenletzte HSV Bergtheim zu Gast in Schwabmünchen.

TSV Schwabmünchen: Rettermeier, Globisch, Reuther (alle Tor), Schol (2), Birnkammer A., Hiemer, Lammich (5), Merkle (3), Schanda, Würdinger Ce. (4), Girstenbrei (2), Scheraus (3), Bartosch (5), Würdinger Co. (2), Haslauer (2)