Bilder in grellen Farben und mit Luftpolsterfolie

Isabel Amann aus Hiltenfingen erstellt mit verschiedenen Materialien abstrakte Bilder, die jetzt außerhalb der Region zu sehen sind. Was sie erreichen möchte.

Der Geruch im kleinen Arbeitszimmer umfasst nicht nur Farbe, sondern auch Klebstoff. Papierfetzen, Netze, Kartonagen und eine große Menge leuchtende Farben lagern im Regal. Dies ist der kreative Rückzugsraum der 32-jährigen Künstlerin Isabel Amann aus Hiltenfingen.

Die gelernte Hauswirtschafterin und Familienpflegerin hat schon im Kindesalter einen Bezug zum kreativen Werken. „Damals waren es eher noch Bastelarbeiten, während der Pubertät entdeckte ich einen Bezug zu Farben; da wurden auch mal die Wände bunt gestrichen“, erinnert sie sich. Das figürliche Zeichnen habe sie aber nie richtig gekonnt, fährt sie fort. Dies habe sie auf ihrer Suche nach Perfektion gestört. „Ich bin einfach zu streng mit mir“, sagt sie zusammenfassend.

Auf der Kur hat Isabel Amann abstrakte Malerei entdeckt

Während eines Kuraufenthaltes Anfang 2023 entdeckte sie die abstrakte Malerei für sich und drückt so ihre Gefühle aus. „Ich kann im abstrakten Arbeiten das Unperfekte eher akzeptieren“, begründet sie. Dabei habe sie keine Sorge, eine elitäre Kunst zu schaffen. Es käme ihr besonders auf die Rückmeldung an. „Es ist mir wichtig, dass meine Bilder etwas mit mir oder dem Betrachter machen, das können auch negative Empfindungen sein“, so Amann.

Die Künstlerin aus Hiltenfingen achtet auf Nachhaltigkeit

Die Hiltenfingerin arbeitet im sogenannten „Mixed Media Verfahren“. Dabei werden verschiedene Materialien bei der Erstellung des Werkes benutzt, die zusammen das Bild ergeben. So entstünden Bilder, die räumliche Komponenten enthalten und sich sogar berühren ließen, erzählt sie weiter. „Diese Berührungsmomente sind in der Regel sehr spannend“, fährt die Künstlerin fort. Die Vorliebe für diese Technik fand Amann auch in ihrer nachhaltigen Lebensweise. „Es ist viel zu schade, bestehende Materialien nicht für die Bilder zu nutzen, sondern zu verwerfen“, sagt sie. So finden sich neben Papier und Pappe auch Teile von Luftpolsterfolien. Oder Kunststoffreste wieder.

Italienische Bezeichnungen und Nummern für ihre Bilder

Ihren Bildern gibt Isabel Amann keine Titel, sondern überlässt die Namensgebung dem Betrachter. „Ich kann die Bilder nicht in Namen fassen. Deshalb nummeriere ich die Bilder einfach durch“, sagt sie weiter. Die italienischen Bezeichnungen habe sie gewählt, da diese Sprache sehr emotional sei. „Früher war ich meist still und leise, mit meinen Bildern will ich jetzt ins Licht“, berichtet die Künstlerin selbstbewusst, die ihre Bilder auch zum Verkauf anbietet. Einige ihrer Werke sind nun beim „Bonner Herbstsalon“ der Galerie „The Stage Gallery“ zu sehen. „Ich fände es schön, auch hier in der Region mal auszustellen“, sagt sie.