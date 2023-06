Herrenloser Hund verletzt Siebenjährigen: Polizei sucht Zeugen

Ein Hund hat in Hiltenfingen einen Bub gebissen. Er hat Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Vorplatz der Grundschule Hiltenfingen wurde am Freitag gegen 14.30 Uhr ein sieben Jahre alter Junge von einem herrenlosen Hund angesprungen und mit zwei Bissen im Gesicht und am Oberkörper leicht verletzt. Der Hund verschwand danach in unbekannte Richtung. Im Klinikum Schwabmünchen wurde der Junge medizinisch versorgt.

Der Junge, der sich dort zur Tatzeit alleine aufhielt, konnte den Hund wie folgt beschreiben: unbekannte Rasse, weißes, kurzes Fell, schwarzer Fleck am Auge, (für Erwachsene) kniehoch. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)