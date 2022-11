Märchentheater im Freien: Die 650 Karten waren schnell ausverkauft

Weihnachtszauber an der Wertach: Die Laienspielgruppe Hiltenfingen überrascht mit einem Märchentheater im Freien auf einem Rundweg an der Wertach.

Eine originelle Idee setzte die Laienspielgruppe Hiltenfingen in die Tat um. Wegen der Unsicherheit, ob in der Vorweihnachtszeit Theateraufführungen in Innenräumen erlaubt werden, wurde das Theater kurzerhand ins Freie verlegt. Zwischen dem Sportplatz und dem Feuerwehrhaus lud ein umranktes Eingangstor auf einen Rundweg entlang der Wertach ein.

Dort wurden die Besucher zuerst von Hänsel und Gretel empfangen, die sie zum Hexenhäuschen führten. Nach der Theaterszene mit der bösen Hexe, die durch den Weihnachtsstaub einer Fee in eine gute Hexe verwandelt wurde, wartete schon das Rotkäppchen um die Ecke. Bei den weiteren drei Stationen wurden die Märchen "Schneewittchen", "Der Froschkönig" und "Sterntaler" sehr witzig dargestellt und mit Texten von Nicole Schmid originell interpretiert. Völlig neu und abweichend vom Original war, dass alle Bösewichter wie die Hexe, der Wolf, die Stiefmutter oder die undankbare Königstochter durch den Zauberstaub der Feen zum Guten verwandelt wurden.

Zum Auftakt wurden die Besucher zuerst von Hänsel und Gretel empfangen, die sie zum Hexenhäuschen führten. Foto: Hieronymus Schneider

Am Ende des Rundwegs beschenkte das Sterntalermädchen arme Leute und Bettler und ging mit den Besuchern im Gefolge durch das Tor mit dem Goldregen. Die Aufführungen fanden in kleinen Gruppen zu je 20 Personen in dichter Reihenfolge an zwei Wochenenden statt. Alle 650 Karten waren im Nu ausverkauft. Vor allem die Kinder waren von den Darbietungen der Laienspielgruppe um Nicole und Christoph Schmid und Vorsitzenden Simon Müller, sowie den stimmungsvollen Kulissen, hellauf begeistert. Am Ende des Märchenweges wartete die Jugendfeuerwehr mit Getränken und Würstchen im Feuerwehrhaus auf.