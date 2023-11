Neue Möbel für die Hiltenfinger Schule

Der Schulverband Hiltenfingen/Scherstetten beschließt Investitionen für das nächste Jahr.

Auf der Versammlung des Schulverbands für Hiltenfingen und Scherstetten legten die Bürgermeister der beiden Gemeinden, Robert Irmler und Robert Wippel, zusammen mit der Verbandsrätin Stefanie Pohlmann die wesentlichen Investitionen in die Hiltenfinger Grundschule für das Jahr 2024 fest und beschlossen die Haushaltssatzung.

Der von der Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen, Bettina Knoll, ausgearbeitete Haushaltsplan hat ein Gesamtvolumen von knapp 357.000 Euro, wobei 42.000 Euro für Investitionen im Vermögenshaushalt stecken. Die Schulverbandsumlage beläuft sich auf rund 240.000 Euro, das sind bei 112 Schülern in diesem Schuljahr 2.146 Euro pro Schulkind. 72 Schülerinnen und Schüler haben ihren Wohnsitz in Hiltenfingen und 40 in Scherstetten.

Neue Möbel für die Klassenzimmer

Von den 42.000 Euro aus der Investitionsumlage sollen knapp 6.700 Euro für die Möblierung von Klassenzimmern mit je zwölf Tischen und Stühlen, einem Schreibtisch und einem Bürocontainer ausgegeben werden. Außerdem werden eine digitale Tafel mit Zubehör, ein Lehrer-Tablet, zwei Whiteboard-Tafeln, ein Hochschrank, Garderobenhaken und ein Computer für die Verwaltung angeschafft. Im Außenbereich soll der schon seit dem Vorjahr ins Auge gefasste Neubau einer Laufbahn von 75 Metern Länge mit Sprunggrube im kommenden Jahr verwirklicht werden.

Bebauungsplan für das Gewerbegebiet beschlossen

In der Gemeinderatssitzung wurde der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Südwest nach Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden beschlossen. Peter Nardo vom Planungsbüro Tremel trug die eingegangenen Hinweise der Behörden vor. Dabei gab es keine Änderungen des Bebauungsplans. Der Hochwasserschutz wurde berücksichtigt, in dem Wasserrückhalteflächen nach den Berechnungen des Wasserwirtschaftsamtes für ein Jahrhunderthochwasser nicht bebaut werden. Private Stellungnahmen von Bürgern wurden nicht vorgebracht. Die weitere Durchführung des Verfahrens wurde einstimmig beschlossen. Außerdem wurde die örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung für 2022 ohne Beanstandungen durchgeführt und einstimmig Entlastung erteilt.