Neuer Radweg in Hiltenfingen eröffnet

Plus Jetzt kann bis zur Goldenen Weide und noch ein Stück in Richtung Siebnach sicher geradelt werden

Die Freude ist groß bei den Hiltenfingern und besonders den Anwohnern der Splittersiedlung „Goldene Weide“. Denn nun wurde der neugebaute Radweg vom Hiltenfinger Krautgartenweg entlang der Staatsstraße 2015 bis zur Einmündung der Kreisstraße nach Siebnach im Landkreis Unterallgäu vom Staatlichen Bauamt Augsburg freigegeben.

Ein lang gehegter Wunsch der Anwohner

Für die drei in der Goldenen Weide wohnenden Familien Blätz, Schaffrath und Müller geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Nun können sie nicht nur sicher abseits von der vielbefahrenen Staatstraße ihren Wohnort erreichen, sondern auch trocken und sicher in den Bus ein- und aussteigen. Denn die Bushaltestelle „Goldene Weide“ wurde mit Haltebuchten erweitert. „Dafür haben die Anwohner auch bereitwillig einen Teil entlang ihres Grundstücks abgetreten und die Bauarbeiter der Firma Leonhard Weiss während der Bauzeit gut betreut. So haben sie einen Unterstand zur Verfügung gestellt und auch mal warme Getränke gebracht“, sagte Markus Kreitmeier, der Bereichsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamts Augsburg.

