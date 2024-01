Klarer Sieg gegen Tabellenführer für den SSV Bobingen

Dank einer starken Vorstellung landeten die Kegler des SSV Bobingen in der 2. Bundesliga einen klaren Sieg gegen den Tabellenführer aus Ettlingen.

Nachdem die Kegler des SSV Bobingen im neuen Jahr bereits einen mühelosen Auswärtssieg gegen den ESV Villingen feiern konnten, wartete im letzten Heimspiel eine etwas härtere Nuss auf die Siedler. Mit der SG Ettlingen empfingen sie den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga, der jedoch überraschend wenig Gegenwehr lieferte. So gewann der SSV am Ende deutlich mit 7:1 Punkten bei 3563:3372 Holz.

Zu Beginn setzte man auf Marius Bäurle und Dietmar Gäbelein. Bäurle musste zwar zwei Sätze abgeben, hatte aber letztlich den längeren Atem und gewann souverän mit 608:582 Holz. Gäbelein konnte dank seines soliden Spiels gar drei Sätze für sich entscheiden und holte mit starken 614:578 Holz den Punkt für Bobingen. Das Mittelpaar mit Bernd Herrmann und Julian Bäurle sorgte dann für die Vorentscheidung. Herrmann, der die ersten beiden Bahnen noch haderte, überrannte seinen Gegenspieler förmlich auf den zweiten 60 Wurf und steuerte gute 613:562 Holz (3:1) bei.

Bäurle war auch dieses Mal wieder das Maß aller Dinge, ließ seinem Gegenüber kaum eine Chance und erzielte mit hervorragenden 642:546 Holz (4:0) den Tagesbestwert. Im Schlussdurchgang war dann auf beiden Seiten die Luft raus. Steffen Engel sicherte sich noch mit mageren 530:544 Holz (3:1) den Mannschaftspunkt, Tobias Stephan überließ mit 556:560 (3:1) den Ettlingern den Ehrenpunkt. So stand am Ende ein wohlverdienter 7:1-Sieg auf der Anzeigetafel.

Die zweite Herrenmannschaft ging in einem Spiel voller Höhen und Tiefen als glücklicher Sieger von der Bahn. Gegen den SKC Töging Erharting 2 gewannen sie mit 6:2 Punkten bei 3393:3350 Holz. Wolfgang Bobinger (546) holte im Startpaar einen Punkt, Thorsten Nippert (620) und der eingewechselte Julian Bäurle (310 auf 60 Wurf) sorgten im Mittelpaar für die Wende und Manuel Arndt (589) dann letztlich für den Sieg. Da alle vorderen Mannschaften diesen Spieltag Federn ließen, setzten sich die Siedler in der Landesliga Süd an die Tabellenspitze. Diese gilt es im nächsten Spiel bei der SpG Kolbermoor Schechen zu verteidigen.

Die dritte Herrenmannschaft war bei der SpG TSV1871/ESV Augsburg 2 ebenfalls siegreich. Sie gewann mit 1,5:6,5 Punkten und 2955:2995 Holz. Georg Richter (525), Stephan Müller (513) und Alfred Lorz (510) überspielten die 500er-Marke.