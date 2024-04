Kleinaitingen

12:00 Uhr

So soll das Kleinaitinger Gewerbegebiet an die Kreisstraße kommen

Plus Über eine Linksabbiegerspur auf der Kreisstraße A16 soll der Verkehr bald ins Gewerbegebiet in Kleinaitingen rollen. Jetzt liegen die ersten Pläne vor.

Von Hieronymus Schneider

Noch endet die aus dem Gewerbegebiet in Richtung Westen führende Rudolf-Diesel-Straße beim letzten Gebäude in Kleinaitingen. Von der Kreisstraße A16 trennt sie noch eine Kiesfläche mit grünem Wall und der Radweg. Nun soll das in den Jahren 2013/14 erstellte Gewerbegebiet mit einer Zufahrt von Westen am nördlichen Ortsrand an die Kreisstraße angebunden werden.

Dafür wurde bei einem Ortstermin mit dem Landratsamt Augsburg folgende Lösung gefunden: Die Kreisstraße soll eine Linksabbiegerspur aus Richtung Oberottmarshausen bekommen. Früher stand auch schon ein Kreisverkehr zur Debatte, der offenbar aber nicht den Richtlinien zur Anlage von Landstraßen entsprach.

