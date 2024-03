Ehrliche Finderin gibt Umschlag mit Geld ab

In einer öffentlichen Bücherzelle in Klosterlechfeld entdeckte eine Frau ein Buch mit besonderem Inhalt.

Es gibt sie noch, die ehrlichen Finder: Eine Frau entdeckte in einem Buch, das sie aus einer Bücherzelle in der Schwabmünchner Straße in Klosterlechfeld entnommen hatte, einen Umschlag. Darin befand sich ein höherer Geldbetrag.

Eine ehrliche Finderin meldete sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Die sucht jetzt nach dem Besitzer. Er kann sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden. Um die Eigentumsverhältnisse verifizieren zu können, werden dann der Titel des Buches sowie die Höhe des Bargeldbetrags abgefragt.

Geld gefunden: Wie viel Finderlohn gibt es?

Was passiert, wenn sich der Besitzer nicht meldet? Der Finder kann dann nach sechs Monaten den Geldumschlag wieder abholen. Ansonsten gilt: Für Fundsachen mit einem Wert bis zu 500 Euro steht dem Finder ein Finderlohn von fünf Prozent des Wertes zu. Wenn der Wert des gefundenen Gegenstandes über 500 Euro liegt, wird die Berechnung etwas komplizierter. Für die ersten 500 Euro gibt es fünf Prozent Finderlohn. Für den Betrag, der über 500 Euro hinausgeht, sind es noch drei Prozent Finderlohn. (mcz)

