Frau verliert Geldbeutel beim Einkaufen in Klosterlechfeld

Eine 57-Jährige hat beim Einkaufen in Klosterlechfeld ihren Geldbeutel verlegt. Möglicherweise hatte ihn ein Unbekannter gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Als eine Frau beim Einkauf war, konnte sie ihren Geldbeutel plötzlichen nicht mehr finden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 12.30 Uhr. Eine 57-Jährige wollte in einem Supermarkt Am Wälde in Klosterlechfeld einkaufen. Doch als sie an der Kasse ankam, konnte sie ihre Geldbörse nicht mehr finden.

Diebstahl in Klosterlechfeld: Polizei bittet um Hinweise

Möglicherweise hatte sie den braunen Geldbeutel in einem Warenregal liegen gelassen, und ein Unbekannter nahm sie an sich. Neben 30 Euro Bargeld befanden sich Personalausweis sowie Scheck- und Versichertenkarte der Frau in der Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)