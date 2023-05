Schützengesellschaft: Vom Königreich bis Corona alles überstanden

Die Schützengesellschaft 1898 Klosterlechfeld feiert ihr 125-jähriges Jubiläum. Dabei wurden auch Helmut Kuhn und Werner Hirschmiller geehrt.

Die Schützengesellschaft 1898 ist zusammen mit der im gleichen Jahr gegründeten Veteranen- und Soldatenkameradschaft der älteste Verein in Klosterlechfeld. Der 125. Geburtstag wurde nun gefeiert.

Reinhard Hiller, seit 24 Jahren Erster Schützenmeister, zeigte den Wandel des Vereins von einer Schutzorganisation über das gesellige Schießen bis zum Leistungssport auf. „Bei der Gründung 1898 gab es noch das Königreich Bayern, Klosterlechfeld hatte 260 Einwohner und der Verein 14 Mitglieder. Jetzt hat unser Verein schon 170 Mitglieder und Klosterlechfeld etwa 3000 Einwohner“, sagte er bei der Begrüßung der Vereinsmitglieder und Ehrengäste im festlich dekorierten Schützenheim.

Corona-Zeit hat das Vereinsleben in Klosterlechfeld zum Erliegen gebracht

Auch Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider sprach von einem Spagat, den ein Verein vom König- und Kaiserreich über zwei Weltkriege bis in die Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs und in die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit bestehen muss. „Die Corona-Zeit hat zum dritten Mal in der Geschichte nach den beiden Weltkriegen das Vereinsleben zum Erliegen gebracht. Da braucht es Verantwortliche mit Weitblick, Durchhaltevermögen und eine stabile Jugendarbeit“, sagte Schneider. Vom Schützengau Lech-Wertach überreichte dessen stellvertretender Gauschützenmeister Matthias Reis einen Fahnennagel des Deutschen Sportschützenbundes zum 125-jährigen Jubiläum. Er erinnerte daran, dass Schützenvereinigungen ursprünglich zum Schutz ihrer Dörfer und Städte gegründet wurden.

Nach einem gemütlichen Weißwurstfrühstück, begleitet von traditioneller bayerischer Musik des Duos Johannes Sift und Christoph Lambertz, stellten Reinhard Hiller und sein Stellvertreter Jürgen Engel die Vereinschronik im Spiegel des Zeitgeschehens vor. Die heute noch erhaltene Schützenstandarte wurde 1923 zum 25-jährigen Jubiläum unter dem Schützen- und Bürgermeister Otto Wanner angeschafft. Vier Jahre später wurde eine eigene Schützenkette zur Proklamation der Schützenkönige und -königinnen erworben. Beide Insignien wurden während der zweiten Stilllegung im Zweiten Weltkrieg und während der Besatzungszeit versteckt, sodass sie bis heute bewahrt wurden.

Nach dem Weltkrieg folgte die Wiedergründung der Schützengesellschaft

Im Zweiten Weltkrieg hatte die Schützengesellschaft sieben Gefallene und zwei Vermisste zu beklagen. Die Wiedergründung erfolgte am 14. Oktober 1950. In der Nachkriegszeit wurden von den Schützen sogar Theaterstücke aufgeführt. Die Jugendarbeit wurde 1969 unter dem Schützenmeister Rudolf Hiller begründet – schon 1971 wurde sie mit der Landkreis-Mannschaftsmeisterschaft der Jugend belohnt. Seit 1972 nimmt die Schützengesellschaft an den Meisterschaften des Gaus Lech-Wertach teil. Sogar beim Fackellauf zu den Olympischen Spielen 1972 in München durften die jungen Schützen Reinhard Hiller und Robert Kittinger die Fackel durch Klosterlechfeld tragen.

Einiges, das die Gäste aus der Chronik erfuhren, reicht auch bis in die Gegenwart. So werden seit 1973 beispielsweise regelmäßig Altpapiersammlungen für die Jugendarbeit durchgeführt. Die Schützengesellschaft (SG) wurde 1977 zum eingetragenen Verein und ein Jahr später gab es eine neue Vereinsfahne. Schon 33-mal wurde seit 1984 die Dorfmeisterschaft und ein Jahr später das erste Schießen für die Kartei der Not ausgetragen. Ein Meilenstein war nach vielen Wanderjahren durch nahezu alle Klosterlechfelder Gaststätten im Jahr 1989, als die Schützengesellschaft ihr eigenes Vereinsheim mit dem ehemaligen Saustall des Klosters fand. Der wurde in mühsamer Eigenleistung nach und nach zum heutigen Schützenheim ausgebaut und 2006 Eigentum der SG. Dies war die Voraussetzung für die sportlichen Erfolge und bietet den Rahmen für größere sportliche und gesellige Veranstaltungen.

Zwei Klosterlechfelder sind bereits seit 60 Jahren Mitglied

Am Ende der Jubiläumsfeier ehrten Reinhard Hiller und Jürgen Engel zwei Männer, die seit 60 Jahren Mitglied der Schützengesellschaft sind. Helmut Kuhn trat im März 1963 in den Verein ein und ist ihm bis heute als passiver Unterstützer treu geblieben. Ebenso lange ist Werner Hirschmiller dabei, der als Luftgewehr-Sportschütze über 200 Rundenwettkämpfe bestritt und 2005 als amtierender Gaumeister seine aktive Laufbahn beendete. 1973 wurde ihm das Protektoratsabzeichen des Deutschen Schützenbundes verliehen.