Unbekannter bricht Baustellencontainer auf

In Klosterlechfeld wurden zwei Baucontainer aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag (23. Dezember) bis Mittwoch (27. Dezember) wurden in der Otto-Wanner-Straße in Klosterlechfeld zwei Baustellencontainer aufgebrochen. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Ob aus den Containern etwas entwendet wurde, ist noch unklar, so die Polizei. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)