Unbekannter stiehlt Fahrrad am Bahnhof

Am Bahnhof in Klosterlechfeld wurde ein Fahrrad gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum vom Dienstag, 10. Mai, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 11. Mai, 23.15 Uhr, wurde am Bahnhof in Klosterlechfeld ein Fahrrad der Marke Pegasus samt Fahrradschloss gestohlen. Das beigefarbene Damenrad war versperrt an einem dortigen Fahrradständer abgestellt. Es hat einen Wert von etwa 450 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)