90 Jahre Musik mit Posaunen und Trompeten in Königsbrunn

Der Posaunenchor Königsbrunn feiert 90-jähriges Bestehen. Dazu wird am Muttertag ein großes Festkonzert ausgerichtet.

Schon seit 1933 musiziert in Königsbrunn ein Posaunenchor mit Instrumenten, die zum Teil bereits in der Bibel erwähnt werden: Trompete, Posaune, Horn und Tuba. Das Jubiläum ist Anlass für ein Festkonzert am Muttertag, 14. Mai, um 17 Uhr in der St. Johanneskirche. Dekanatskantorin Maria Schemm, die seit 2021 den Posaunenchor leitet, hat mit den dreizehn Musikern und fünf Musikerinnen klassische und moderne Stücke bis hin zu Popmusik vorbereitet, teilweise mit hochkarätigen solistischen Auftritten und mit Orgelbegleitung. Durch das Programm führt Stadtrat Christian Toth. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Als der Posaunenchor Königsbrunn vor 90 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, gab es einen Paten: den Posaunenchor Langerringen. Damals spielten einige Königsbrunner im Posaunenchor des Nachbarortes. 1932 fanden sich acht Königsbrunner Spieler von Blechblasinstrumenten zu einem eigenen Königsbrunner Chor zusammen. Der offizielle Tag der Gründung mit feierlicher Unterzeichnung einer Gründungsurkunde wurde der 10. Januar 1933.

Der erste Chorleiter war Georg Strehle. Ihm folgte 1957 Heinrich Mayr, der als Kulturreferent der Stadt 1967 den beliebten alljährlichen sommerlichen Serenadenabend initiierte. Ihm folgte 1973 Horst Günzel, in dessen Zeit 1978 durch Hinzunahme von Holzbläsern und Schlagzeug das symphonische Blasorchester namens "pc-Orchester" gegründet wurde.

Königsbrunner Posaunenchor ist das ganze Jahr über aktiv

Der Posaunenchor gibt Konzerte, umrahmt Gottesdienste und Beerdigungen, spielt Ständchen zu hohen runden Geburtstagen, bildet an den Instrumenten aus und veranstaltet alljährlich im Sommer den "Musiksonntag". Dabei handelt es sich um ein ganztägiges Fest rund um das Gemeindezentrum St. Johannes mit Gottesdienst am Morgen, Essensangebot, buntem Programm für Groß und Klein und einem kurzen nachmittäglichen Konzert des pc-Orchesters. Heuer findet der Musiksonntag am Sonntag, 16. Juli, statt. Der Chor ist auch ein Verein, dessen Mitglieder zusammen feiern, Radtouren und Skiwochenenden unternehmen und in regem Austausch mit der Königsbrunner Partnerstadt Rab in Kroatien stehen, insbesondere mit dem dortigen Chor Klapa Euphemija.