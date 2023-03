Königsbrunn

Alpine Melodien mit Rhythmen aus Brasilien in Königsbrunn

Plus Rudi Zapf präsentiert internationale Musik im Königsbrunner Gemeindezentrum.

Von Sabine Hämmer

Mit ihrem neuen Programm und ihrer neuen CD „Weltwärts“ im Gepäck, begab sich das Quartett Rudi Zapf & Zapfnstreich auf Einladung von KliK (Kultur lebt in Königsbrunn) am Freitagabend auf eine musikalische Weltreise im evanglischen Gemeindezentrum in Königsbrunn. Die vier Vollblut-Musiker erweckten, inspiriert durch zahlreiche Auslandsreisen, nicht nur nostalgische Melodien zu neuem Leben. So entstand, spontan zusammengewürfelt, die einzigartige Kreation eines musikalischen, prickelnden Cocktails. Gekonnt gemixt aus alpinen Melodien mit pulsierenden Rhythmen aus Brasilien, Spanien, Argentinien und Cuba zog er die Gäste rasch in seinen Bann.

