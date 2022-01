Autofahrerin erschreckt Pferde - Reiterinnen stürzen

Eine Autofahrerin ist in Königsbrunn so nahe an einer Gruppe von Reiterinnen vorbeigefahren, dass zwei stürzten und sich leicht verletzten.

Die drei Frauen waren am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr im Süden von Königsbrunn auf einem Feldweg in der Nähe der Aumühlstraße mit ihren Pferden unterwegs. Die Reiterinnen hätten sich nach eigenen Angaben auf einem von der Aumühlstraße aus in nördliche Richtung führenden Feldweg bewegt, wo sie bereits in einiger Entfernung einen am Rand parkenden weißen 1er-BMW mit rotem Händlerkennzeichen sahen, berichtet die Polizei.

Als die drei Frauen hintereinander an dem stehenden Fahrzeug vorbeireiten wollten, fuhr der Pkw unvermittelt in kurzer Entfernung zu den Frauen mit im Kies durchdrehenden Reifen los, sodass die Pferde vor Schreck scheuten. Zwei Reiterinnen stürzten mit den Pferden, die dritte konnte sich rechtzeitig mit einem Sprung von ihrem Pferd retten. Die junge Autofahrerin habe sich vom Unfallort entfernt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Die beiden gestürzten Reiterinnen erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben der drei Frauen habe eine unbeteiligte Radfahrerin den Unfall beobachtet. Die Polizei Königsbrunn weist in diesem Zusammenhang auf die besondere Rücksichtnahme in Bezug auf Tiere im Straßenverkehr hin und bittet die Radfahrerin, die Autofahrerin oder Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden. (AZ)