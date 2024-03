Königsbrunn

Azubi gesucht: Königsbrunner Stadtwerke wollen in Zukunft investieren

Mit Wasser, genauer gesagt der Wasserversorgung, sollen sich auch in Zukunft Auszubildende in Königsbrunn beschäftigen.

Plus Bei den Stadtwerken Königsbrunn können junge Menschen als Fachkraft für Wasserversorgung ins Berufsleben starten. Für die Stadt hat die Ausbildung einen Nutzen.

Von Marco Keitel

Der Auszubildende, der aktuell als angehende Fachkraft für Wasserversorgung bei den Stadtwerken in Königsbrunn angestellt ist, wird seinen Abschluss erst im Sommer 2025 in der Tasche haben. Werkleiter Rudolf Willer empfahl dem Werkausschuss dennoch schon jetzt, weiterhin auszubilden. "Warum schlage ich Ihnen das jetzt vor? Weil sich die Schüler teilweise ein Jahr vorher schon Gedanken machen, wo sie eventuell arbeiten wollen." Er erklärte auch, weshalb es für die Stadt wichtig ist, Nachwuchs im eigenen Haus zu haben.

Zwei Mitarbeiter des Wasserwerkes fallen laut dem Leiter wegen Operationen aus. Für längere Zeit sei die Zahl der Mitarbeiter also begrenzt. Dazu komme: Zwei Ältere Angestellte werden wohl in sechs bis acht Jahren in Rente gehen. Der Nachwuchs sei also wichtig, um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein.

