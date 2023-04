Königsbrunn

Bald wird der Kreuzungsbereich Marktstraße in Königsbrunn gesperrt

Plus Es hat sich einiges getan auf der Großbaustelle in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Ab Anfang Mai wird die Zufahrt über die Marktstraße nicht mehr möglich sein.

Von Elmar Knöchel

Mittlerweile hat man sich in Königsbrunn fast schon an den Anblick der Großbaustelle im Zentrum gewöhnt. Hatte es zu Beginn noch Verzögerungen gegeben – einmal war das Material knapp, dann wieder die Arbeitskräfte – läuft es mittlerweile besser. Entlang der Hauptstraße sind palettenweise Pflastersteine gestapelt und die Arbeiten gehen voran. Blickt man von der Einmündung der Gartenstraße aus in Richtung Norden, kann man sich schon ein Bild machen, wie es später einmal aussehen wird im Zentrum der Stadt.

Bis es endgültig so weit sein wird, ist aber noch Geduld gefragt. Vor allem für die Einzelhändler entlang der Straße ist die Situation nicht einfach. Im Moment sind die Pflasterbauer auf Höhe des Europaplatzes am Werk. Baufirmen und Planer tun dabei ihr Möglichstes, um die Zufahrten zu den Geschäften und auch die Erreichbarkeit zu Fuß zu gewährleisten. Doch in dem Gewirr aus Absperrungen kann man leicht den Überblick verlieren. Auch als Fußgänger steht man immer wieder in einer Sackgasse.

