Blasorchester Königsbrunn freut sich auf "Magic Musical Moments"

Nach dem Rock-Pop-Konzert im vergangenen Jahr wird nun fleißig für das große Konzert im Eisstadion geprobt.

Bei der Jahreshauptversammlung des Blasorchesters Königsbrunn blickte der Vorsitzende Walter Schuler auf die positive Entwicklung des Vereins, die sich insbesondere auf die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Wasyl Zakopets zurückführen lasse, wie es hieß. Dass dieser die Herzen der Musikanten mit seiner humorvollen, aber dennoch fordernden und fördernden Art gewonnen hat, zeige sich insbesondere an der Häufigkeit der Probenbesuche seitens der Musiker.

Mit Blick auf das vergangene Jahr ist das Rock-Pop-Konzert hervorzuheben. Durch die Zusammenarbeit mit dem Projektchor der 110 Schüler des Gymnasiums Königsbrunn und des Rudolf-Diesel-Gymnasiums war es die größte Veranstaltung in der Vereinsgeschichte. Nach sechs Jahren gab es auch wieder ein Kirchenkonzert in Maria unterm Kreuz. Das Blasorchester begleitete unter anderem den Auftritt des Innenministers Joachim Herrmann auf der Gautsch und den Feuerwehrumzug anlässlich des 150. Jahrestags. Ende April steht das bereits ausverkaufte Konzert „Magic Musical Moments“ mit D’Schwarzachtaler Waldberg im Eisstadion an. Hierfür wurden neben dem Gospelchor Emmaus Voices zusätzlich Tanzgruppen engagiert, sodass etwa 200 Personen beteiligt sein werden.

Blasorchester Königsbrunn ehrt langjährige Mitglieder

Walter Schuler und die stellvertretende Vorsitzende Lena Hoser ehrten außerdem langjährige Mitglieder. Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurden Kurt Aue, Robert Bujarski, Elisabeth Christ, Gertrud Christ, Helmut Christ, Walter Engelhardt, Iris Haller, Angelika Hein, Margarete Hein, Anja Hofstetter, Anton Kurz, Alois Luger, Gudrun Machui, Erika Müller, Martin Pletl, Eleonore Sandner, Walter Schuler, Walter Schumacher, Roswitha Siegel, Eveline Striebel, Armin Weser, Konrad Weser, Martina Weser, Johann Wiedemann und Herbert Wolf geehrt, für 40 Jahre Markus Schreivogel, für 30 Jahre Petra Stahl, für 20 Jahre Katharina Randelzofer, Michael Schuler, Vanessa Weser und für zehnjährige Vereinszugehörigkeit Yves Deleroi, Mali Durst, Lena Fritsche, Michael Königsberger, Katharina Weser und Pia Zahn. Das Blasorchester sucht Verstärkung. Interessierte können gerne zur Musikprobe (dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Mittelschule Süd in der Römerallee 1) kommen. (AZ)