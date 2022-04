Blasorchester Königsbrunn freut sich über die überstandene Krise

Das Blasorcheter Königsbrunn geht gestärkt aus schwierigen Corona-Monaten hervor. Bei der Hauptversammlung werden Mitglieder geehrt und Konzertpläne geschmiedet.

Das Blasorchester Königsbrunn hat sich trotz der erschwerten Proben- und Veranstaltungssituation im vergangenen Jahr gut entwickelt. Das berichtete der Vorsitzende Walter Schuler bei der Hauptversammlung im Hotel Zeller. Kleinere kirchliche Veranstaltungen, wie die Berg- und Christmette sowie das Leseparkkonzert förderten dabei das Zusammenspiel und den Zusammenhalt unter den Musikanten in diesen Zeiten. Schuler freute sich, dass die Musiker sich den erschwerten Probe- und Konzertbedingungen so bereitwillig gestellt haben.

Weiterhin berichtet Walter Schuler von einer ausgezeichneten Zusammenarbeit mit dem neuen Dirigenten Wasyl Zakopets. Dieser habe die Herzen der Musikanten mit seiner humorvollen, aber dennoch fordernden und fördernden Art schnell gewonnen. Hochmotiviert wird damit derzeit für das Frühjahrskonzert am 7. Mai geprobt. Auch die Kassen- und Vermögensverwalterin konnte auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken. Die Anschaffung eines Baritonsaxofons ist dabei besonders hervorzuheben, da dieses die Klangvielfalt des Orchesters nachhaltig bereichert.

Vorsitzende ehren verdiente Mitglieder des Blasorchesters Königsbrunn

Abschließend ehrten Walter Schuler und Stellvertreterin Lena Hoser langjährige Mitglieder und übergaben Urkunden. So wurden Fabian Berger, Daniel Dürrwanger, Sebastian Hummel, Markus Memminger und Lukas Wiedenmann für zehn Jahre sowie Marian Weser für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Matthias Bauer, Barbara Berky und Heidi Hauschka sind bereits seit 25 Jahren und Stefan Dettling seit 30 Jahren im Verein tätig. Mit 35 Jahren sind Nicola Falke, Martin Heinze, Christa Keller und Anneliese Schreivogel am längsten dabei.

Den nächsten Auftritt hat das Blasorchester Königsbrunn im Rahmen des Frühjahrskonzertes am Samstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr in der Mittelschule Süd. Das Blasorchester sucht immer neue Talente. Proben finden immer dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Mittelschule Süd, Römerallee 1, Königsbrunn statt. Rückfragen unter info@blasorchester-koenigsbrunn.de oder 08231/2121 (Walter Schuler). (AZ)