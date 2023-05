Königsbrunn

"Diese Bücher müssen Sie lesen" – Buchhändler verrät seine Lesetipps

Plus Der Buchhändler Kurt Idrizovic hat in Königsbrunn seine Lesetipps vorgestellt. Beim genauen Hinsehen haben seine favorisierten Bücher etwas gemeinsam.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Ein Buchhändler muss berufsbedingt viel lesen. Beim Lesepensum von Kurt Idrizovic muss man dennoch staunen: Zum Abend mit dem Titel "Buch macht kluch - Bücher machen klücher" in der Königsbrunner Stadtbücherei hat er eine beachtliche Liste mit 24 Büchern mitgebracht - vor Kurzem herausgegeben oder mit aktuellem Bezug. Einige wurden bei der Leipziger Buchmesse Ende April vorgestellt. Hier kommt seine Auswahl - Romane und Krimis, die das Zeug haben, zum neuen Sommerbegleiter zu werden.

Eine "Punktlandung" hat der Inhaber der Augsburger Buchhandlung am Obstmarkt mit "Noch wach?" von Benjamin von Stuckgard-Barre mitgebracht. Der aktuelle Anführer der Spiegel-Bestsellerliste behandelt in seinem Roman unverkennbar, aber nicht offensichtlich den Axel-Springer-Skandal um den ehemaligen "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt, lehnt an die "Me-too-Debatte" an und zeigt menschliche Abgründe auf. Der namenlose Ich-Erzähler ist der Assistent des Chefredakteurs eines Boulevard-Fernsehsenders. "Die Thematik ist modern aufgebaut, verhandelt die Verbiegung der Wahrheit der Medienlandschaft - auf sehr hohem Niveau, aber mit ganz großer Unterhaltung. Ja, da geht's ab", resümierte Kurt Idrizovic. Anders als andere Experten ist er der Meinung, dass "Noch wach?" kein Schlüsselroman ist - er könne es aber vielleicht in zehn, fünfzehn Jahren werden.

