Für die Stadtranderweiterung in Königsbrunn fehlen weiter Grundstücke

Am östlichen Stadtrand soll Königsbrunn wachsen. Aber nicht alle Grundstücksbesitzer spielen mit.

Von Marco Keitel

Ohne Flächen gibt es nur eine halbe Stadtranderweiterung - so könnte man die Situation um das geplante Baugebiet im Südosten Königsbrunns zusammenfassen. Mit zwei Teilgebieten, Nord und Süd, die unabhängig voneinander entwickelt werden, soll die Stadt wachsen. Im Teilbereich Süd wurde laut Königsbrunns Pressesprecherin Anke Maresch "der Umgriff der zukünftigen Entwicklung festgelegt und die Überarbeitung der Planung hat begonnen." Bei der Umgriffsfläche geht es um den Geltungsbereich eines Bauleitplanes. Im südlichen Bereich nimmt die Erweiterung also ihren Lauf. Probleme gibt es weiterhin im Norden.

Im Teilbereich Nord werde aktuell erörtert, wie ein zukünftiger Planungsumgriff aussehen kann. Damit die Stadt wirklich in südöstliche Richtung wächst, müssen die Besitzer der nötigen Flächen mitspielen. "Eine Weiterführung ist von der Verfügbarkeit von Flächen abhängig, da sich der Großteil der Flächen in Privatbesitz befindet, und kann nur in Zusammenarbeit mit den beteiligten Eigentümerinnen und Eigentümern entwickelt werden", teilt Maresch mit.

