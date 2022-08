Gespannfahrer beschädigt geparktes Auto in Königsbrunn

Die Polizei sucht eine Person, die in Königsbrunn ein geparktes Auto angefahren hat. Die Spuren am beschädigten Fahrzeug deuten auf ein Gespann als Verursacher hin.

Die Polizei sucht eine Person, die in der Enzianstraße in Königsbrunn ein geparktes Auto angefahren und beschädigt hat. Die Spuren an der linken Fahrzeugseite und dem Außenspiegel deuten darauf hin, dass die Schäden durch ein Gespann verursacht wurden, berichtet die Polizei. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt.

Passiert sein muss die Tat zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche, 24. bis 26. August. Zeugen sollen sich unter 08234/96060 melden. (AZ)