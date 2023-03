Großer Andrang im neuen Königsbrunner Bürgerzentrum

Was der Neubau in der Nähe des Rathauses alles zu bieten hat und wie sich Wartezeiten künftig überbrücken lassen.

Rund 1000 Besucher ließen sich am Samstag die Gelegenheit nicht entgehen, das neue Bürgerzentrum in Augenschein zu nehmen. Völlig pragmatisch ließen sich sogar Amtsgeschäfte erledigen. "Ich bin wirklich hier, um meinen Ausweis verlängern zu lassen", sagte zum Beispiel Königsbrunns Dritte Bürgermeisterin, Ursula Jung. Nach Behörde sah es an diesem Samstagvormittag im neuen Bürgerzentrum weniger aus. Eher nach Freizeitzentrum. Ein gut gelaunter Bürgermeister Franz Feigl stand abwechselnd am Eingang, um die vielen Besucher zu begrüßen, oder hinter der Theke, um die Menschen mit Sekt zu versorgen.

Zu dem besonderen Ambiente, in dem nichts mehr an verstaubte Amtszimmer erinnert, zählt ein freundlicher und einladender Eingangsbereich. Dort ist auch die Wartezone untergebracht, die mit Komfort ausgestattet ist. Es gibt einen Kaffeeautomaten, bequeme Bistrostühle, einen Nachrichtenmonitor und freies WLAN. So sollten sich Wartezeiten gut überbrücken lassen, und es würde nicht verwundern, "wenn der ein oder andere das Zentrum auch als Treffpunkt nutzen würde", sagte Pressesprecherin Anke Maresch.

Helle und moderne Büros sind ein Gewinn für Besucher und Mitarbeitende. Foto: Elmar Knöchel

Nicht nur für die Königsbrunnerinnen und Königsbrunner, sondern auch für die Mitarbeitenden stellt der Neubau eine Art Quantensprung dar. Sie finden dort modernste Arbeitsbedingungen vor. An hochmodernen, höhenverstellbaren Schreibtischen, an denen man abwechselnd im Sitzen oder im Stehen arbeiten kann, empfangen sie die Besucher. Die Büros sind hell, modern, und ansprechend gestaltet. Für die Möblierung des Bürgerzentrums war hauptsächlich Inge Kreller verantwortlich. Sie ist Assistentin der Geschäftsleitung und war an diesem Samstag überwiegend mit der Kaffeebar beschäftigt. Denn die vielen Besucherinnen und Besucher zu versorgen, stellte die Verantwortlichen schon am ersten Tag vor eine große Herausforderung.

Polizei ist künftig an vier Tagen vor Ort

Auch Amtsgeschäfte wurden fleißig erledigt. Überall auf den Gängen und in den Amtszimmern war geschäftiger Betrieb. Das galt auch für das neue Dienstzimmer der Polizei, in dem der stellvertretende Polizeichef der Polizeiinspektion Bobingen, die ja für Königsbrunn zuständig ist, Tobias Kellermann, anwesend war. Bisher war die Polizei an zwei Tagen in der Woche in Königsbrunn vor Ort. Das Angebot soll aber demnächst auf vier Tage erweitert werden.

Volkshochschule hat eigene Räume

Gewinner im neuen Bürgerzentrum ist die Volkshochschule. Denn jetzt kann sie dort auf eigene, immer verfügbare Räume zurückgreifen. Es gibt einen modernen EDV-Schulungsraum, großzügige Seminarräume, Gymnastikzimmer und Umkleidekabinen. "Durch die Vhs wird das Zentrum auch am Abend bespielt, und liegt nicht ungenutzt im Dunkeln", freute sich Anke Maresch. Zu guter Letzt sollen die Gänge des Zentrums für Kunstausstellungen genutzt werden. .

Lesen Sie dazu auch

Zum Abschluss der Tags der offenen Tür lud Rebacca Ribarek, Leiterin des Königsbrunner Kulturamt, am Samstagsabend zu einer Vernissage. Umrahmt von musikalischen Klängen des Gesangs- und Gitarrenduos Jaria um die Königsbrunner Musikerin Jasmin Mächtlinger plauderten Bürgermeister Franz Feigl, Bautechnikleiterin Sybille Leimer und GWG-Geschäftsführer Günther Riebel über den langen Weg zum nun strahlenden Bauobjekts im Königsbrunner Zentrum. Günther Riebel erinnerte sich, dass im "abgeranzten Ursprungsgebäude" einst sogar ein "Tatort" gedreht wurde. Im Anschluss an die Erinnerungen konnten sich die Besucher anhand von Fotografien selbst in die Zeit von damals bis heute versetzen.