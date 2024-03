Königsbrunn

18:01 Uhr

Heute geht es Sudetendeutschen darum, Tschechien die Hand zu reichen

In den Texten der Aufsteller im Bürgerservicezentrum in Königsbrunn geht es um die Geschichte der Sudetendeutschen.

Plus Konflikte mit tschechoslowakischen Regierungen brachten Sudetendeutschen im vergangenen Jahrhundert viel Leid. Um ihre Geschichte geht es in Königsbrunn.

Von Marco Keitel

Bei der Eröffnung der Ausstellung "Wir Sudetendeutschen" in Königsbrunn zog Bürgermeister Franz Feigl am Montag ein Schwert. Es ist die Nachbildung einer Waffe aus der Lechfeldschlacht im 10. Jahrhundert. Zu dieser Zeit, so Feigl, habe das Recht des Stärkeren gegolten. So sei es auch 1918 und 1919 gewesen - zwei Schicksalsjahre für Sudetendeutsche. "Das Interessante war, das zu dieser Zeit die tschechoslowakischen Truppen einfach einmarschiert sind." In Böhmen, Mähren und Schlesien habe das Recht des Stärkeren gegolten. Um die Ungerechtigkeiten jener Zeit zu verdeutlichen, sei die Ausstellung wichtig, so Feigl. Zur Eröffnung kamen rund 40 Interessierte, die meisten Sudetendeutsche im Rentenalter, in das Bürgerservicezentrum.

Um das Recht des Stärkeren zu illustrieren, zog Bürgermeister Franz Feigl (CSU) ein Schwert. Foto: Marco Keitel

In der Ausstellung geht es um die sudetendeutsche Geschichte vom 12. Jahrhundert bis heute. Aufsteller erzählen von historisch wichtigen Ereignissen wie den Beneš-Dekreten und zeigen Bilder. Kurt Aue, Vorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Kreis Augsburg, hatte bei Vorbereitung und Aufbau die Unterstützung des Königsbrunner Kulturbüros. "Das erlebt man nicht in jeder Stadt, dass die Sudetendeutsche Landsmannschaft so unterstützt wird", sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen