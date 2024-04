Hütte in Königsbrunner Kleingartenanlage brennt ab

In der Nacht auf Montag brennt in Königsbrunn eine Gartenlaube. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Doch sie können die Hütte nicht mehr retten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in einer Kleingartenanlage in Königsbrunn eine Gartenhütte abgebrannt. Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilte, konnte die Feuerwehr ein komplettes Abbrennen der Laube an der Gartenstraße nicht mehr verhindern. Es wurden keine Personen verletzt, zur Höhe des Schadens wollte sich die Polizei noch nicht äußern.

Gartenhütte in Königsbrunn abgebrannt: Brandursache bislang unklar

Zu dem Vorfall kam es am späten Sonntagabend gegen 23.25 Uhr. Laut Zeugenaussagen waren mehr als ein Dutzend Einsatzkräfte vor Ort. Wie die Polizei informierte, ließ die Feuerwehr die sechs mal vier Meter große Hütte kontrolliert abbrennen. Ob ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hatte oder Brandstifter am Werk waren, ist laut den Beamten bislang unklar. Die Polizeiinspektion Bobingen leitete Ermittlungen ein. (naz)

