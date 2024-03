Königsbrunn

18:00 Uhr

Im Süden Königsbrunns könnte Platz für Firmen entstehen

Hier steht die Umwandlung in ein Gewerbe- und Industriegebiet an: Das Areal des Kieswerks Klaus in Königsbrunn, das sich von der Landsberger Straße aus weit gen Osten erstreckt.

Plus Für das Areal des Kieswerks an der Landsberger Straße in Königsbrunn ist ein Gewerbe- und Industriegebiet im Gespräch. Die Grünen haben Bedenken.

Von Hermann Schmid

Die Stadt Königsbrunn wird für das rund 15 Hektar große Areal des Kieswerks der Klaus Hoch- und Tiefbau GmbH einen Bebauungsplan aufstellen, der die Umwandlung in ein Gewerbe- und Industriegebiet ermöglichen soll. Gleichzeitig wird der Flächennutzungsplan entsprechend geändert. Dies beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung gegen fünf Stimmen der Grünen. Die Grundstückseigentümer gaben den Anstoß zu dieser Entwicklung.

Sie entspricht auch dem, was die Stadt grundsätzlich für den Bereich östlich der Landsberger und südlich der Lechstraße vorsieht. Die hinter dem Kieswerk etwa 300 Meter östlich der Straße platzierte Anlage der Bayerischen Asphaltmischwerke (Bam) habe ihren Betrieb bereits eingestellt, so Bürgermeister Franz Feigl ( CSU). Hier wolle die Firma Klaus Bau nun eine Anlage für Bauschutt-Recycling errichten. „Bauschutt-Recycling ist momentan sehr schwer zu finden, viele Bürger suchen das“, stellte er fest. „Das wäre für Königsbrunn und die Region eine gute Einrichtung.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen