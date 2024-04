In der Eisarena wird ein mehrtägiger Partymarathon gefeiert

Der Eishockey-Club Königsbrunn sprengt mit seinem Happy-Weekend alle Feierdimensionen. Dabei wird die Eishalle zu einer Partyzone der besonderen Art.

Die Königsbrunner Eishalle war mindestens drei Tage lang die angesagteste Location im gesamten Landkreis Augsburg. Mittlerweile hat das Happy Weekend des EHC-Königsbrunn Kultstatus. Gefeiert wird dabei eigentlich die Bayerische Meisterschaft der Eishockey-Cracks. Letztlich ist es einfach eine Mega-Party. Wobei der Name "Happy Weekend" mittlerweile reichlich untertrieben ist. Gestartet wurde das Format nämlich schon am Mittwoch mit der 1. EHC-Star-Night. Nachdem zunächst Frauenschwarm Mitch Keller die rund 1600 Besucher in der Eishalle auf Betriebstemperatur gebracht hatte, betrat keine Geringere als Beatrice Egli die Showbühne. Zu Ehren der Eishockey-Mannschaft trug sie ein EHC-Trikot. Die Schweizerin heizte den Fans gehörig ein und präsentierte einen energiegeladenen und sympathischen Auftritt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert und forderten Zugabe um Zugabe. Damit hing die Messlatte für die weiteren Abende von Anfang an ziemlich hoch. Wurde sie erreicht?

"Die Draufgänger" und "Olaf der Flipper" sorgten für Stimmung

Das war kein Problem. Am Freitag legte der Eishockeyclub mit seinem Kultformat, der EHC-Schlager-Nacht, nach. Bereits zum vierten Mal gab es diese Schlagerparty. Insgesamt acht Stunden Live-Musik stellten das Durchhaltevermögen des Partyvolks auf die Probe. Ergebnis: bestanden! Bereits zu Beginn war die Stimmung gut und steigerte sich laufend weiter. Zum Start begrüßten EHC-Vorsitzender Tim Bertele, Bürgermeister Franz Feigl und Moderatorin Tina Schüßler die Gäste. Besonders gut kam die Ankündigung von Tim Bertele an, dass der Hauptsponsor des EHC eine Hallenrunde Freibier spendieren werde.

Vereinsvorsitzender Tim Bertele (von links), Moderatorin Tina Schüßler und Bürgermeister Franz Feigl begrüßten die Gäste. Foto: Elmar Knöchel

Danach gab es nur noch Party, Party, Party. Dabei wurden die Lokalmatadore "Fire Abend", die "Hoberfeldtreiber" und "Salvatore e Rosario" genauso gefeiert wie die Coverband "Die Draufgänger", die mit dem Hit "Cordula Grün" bereits so etwas wie Stammgäste in Königsbrunn sind. Als Dankeschön hatten sie noch einmal 500 Flaschen Freibier im Gepäck.

Das ist im Frühjahr und Sommer 2024 in der Eisarena in Königsbrunn geboten 1 / 4 Zurück Vorwärts April 13 und 14.: "liesLotte"-Hopsaland mit Hüpfburgen für Kinder 20. und 21.: Modelltruck Süd , eine Veranstaltung von Modellbauern für Modellbauer

24. April bis 30. April: das extralange Happy Weekend mit Beatrice Egli, Olaf dem Flipper, der Spider Murphy Gang und vielen mehr

Mai 3.: Eternal Darkness Festival mit düsterer Atmosphäre für Metal-Fans und Bands aus Schweden, der Türkei, den Niederlanden, Deutschland 4. und 5.: Königsbrunner Showtanztage mit närrischem Treiben auch lange nach der Faschingszeit 11.: Kinderflohmarkt mit Kleidung, Spielzeug Kuscheltieren 11.: Syrens Festival mit Electroklängen und visuellen Elementen 18.: beTrendy Fashion-Flohmarkt mit jeder Menge Kleidung 19.: Rodscha und Tom mit Kindermusik und Affe Artis und Ze-Ra, dem Rastazebra 24. und 25.: Das Mammut-Festival mit schnellen Gitarrenriffs und düsteren Stimmen 30. bis 1. Juni: Das Neuland-Open-Air vor den Ruinen der Königstherme

Juni 8. und 9.: Das "liesLotte"-Kinderfestival mit Mitmachstationen, Bastelständen, Bühnenshows 14., 19., 23.: Public Viewing der Fußball-EM mit den deutschen Vorrundenspielen - und eventuell nach der Gautsch dem Halbfinale und Finale, vorausgesetzt die deutsche Mannschaft kommt so weit 15 und 16.: Stac-Festival mit der Vielfalt des Tanzens auf großer Bühne

Juli 21.: Der Königscup der Tanzgalerie Kuschill, Bayerns größtes Breitensport-Tanzturnier

26. bis 18. August: Skatehalle mit Rampen für Skater und BMX-Fahrer



Höhepunkt des Abends war der Auftritt von "Olaf, dem Flipper". Dieser hatte bis kurz vor 20 Uhr noch bei Florian Silbereisen in Stuttgart auf der Bühne gestanden und machte sich anschließend auf den Weg nach Königsbrunn, um dem Partyvolk in der Eishalle gehörig einzuheizen.

Bis in den Sonntag hinein wurde die "Karibische Nacht" gefeiert

Am Samstag ging es mit der Party weiter, bereits zum zweiten Mal stieg die "Karibische Nacht". Diesmal war Disco-Feeling angesagt. Kult-DJ Stefan Egger, unterstützt von DJ Ben und DJ Corrado, verwandelten die Eishalle in einen großen Club. Einmal mehr war die Stimmung großartig. Auch das Drumherum konnte sich an den beiden Partytagen sehen lassen. Das Getränkeangebot war groß und die Verpflegung in der Halle ließ kaum Wünsche offen. Ein Höhepunkt war auch die XXL-Theke. Obwohl rund 30 Meter lang, war es nicht immer einfach, dort einen Platz zu ergattern.

Zum Abschluss kommt die "Spider Murphy Gang" nach Königsbrunn

Schluss war nach der Karibischen Nacht am Samstag noch nicht. Auch am Sonntag war Programm in der Eishalle. In Kooperation mit dem Königsbrunner Blasorchester gab es eine Zusatzshow. "Musical Moments" entführte das Publikum in die magische Welt der Musicals "Starlight Express", "König der Löwen" und "Tanz der Vampire", um nur einige nennen. Danach ist für alle Beteiligten, vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer, erst einmal ausruhen angesagt. Doch nicht lange. Getreu dem Motto "nach der Party ist vor der Party" wartet bereits am kommenden Dienstag der nächste Kracher. Beim Format "mit Rock ’n’ Roll in den Mai" wird das nächste musikalische Feuerwerk in der Eisarena abgebrannt. Die Aufgabe der Einheizer werden an diesem Abend die "Kickstarters" übernehmen. Anschließend wird die bayrische Kultband "Spider Murphy Gang" die Aufgabe übernehmen, die Königsbrunner Partygemeinde gut in den Mai zu bringen. Ausklingen wird diese weitere Partynacht mit DJ Ramazottl.