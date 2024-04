Königsbrunn

In der Grundschule Königsbrunn könnte die Heizung sich bald selbst einstellen

Thermostat, aber in smart: In der Grundschule West in Königsbrunn soll zum Regulieren der Temperatur bald nicht mehr am Griff gedreht und damit Geld gespart werden.

Plus Königsbrunn investiert, um später zu sparen. Mit intelligenten Thermostaten könnte die Temperatur in der Grundschule West bald automatisch geregelt werden.

Von Marco Keitel

Von den kleinen Geräten erhofft Königsbrunn sich eine große Wirkung. Intelligente Thermostate an Heizungen können pro Gebäude mehrere tausend Euro an Energiekosten sparen, hat die Verwaltung ausgerechnet. Im November hatte der Bauausschuss einen möglichen Austausch der Griffe an den Heizkörpern im Rathaus und den Grundschulen diskutiert. In der jüngsten Sitzung hat der Bauausschuss sich für eine Ausschreibung vorerst nur für die Grundschule West entschieden.

Die Berechnungen der Verwaltung, für die Preise verschiedener Anbieter verglichen wurden, zeigen deutlich: Weil die Energiekosten hier aktuell besonders hoch sind, lässt sich an der Grundschule West am meisten sparen. Gleichzeitig sind die Kosten für die Anschaffung geringer als an der Grundschule Süd. Im Süden rechnet die Stadt mit Investitionskosten von 48.000 bis 61.000 Euro, außerdem 3.000 bis 8.000 Euro jährlicher Kosten, etwa für die Wartung. An der Grundschule West kosten Anschaffung und Installation voraussichtlich 33.000 bis 40.000 Euro, die jährlichen Kosten werden auf 2.000 bis 6.000 Euro geschätzt. 15 bis 40 Prozent der Anschaffungskosten könnten gefördert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

