Königsbrunn

06:10 Uhr

Informationen statt Medizin: Eine Ärztin unterstützt in Königsbrunn Migranten

Plus Nina Shifner besetzt im Mehrgenerationenhaus Königsbrunn einen Infopoint. Sie will so Behörden entlasten und etwas schaffen, das sie sich selbst gewünscht hätte.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Sichtbarkeit gehört zu den großen Kriterien für Nina Shifners neuen Arbeitsplatz: Zweimal die Woche nimmt sie an ihrem Infopoint-Schreibtisch im Eingangsbereich des Mehrgenerationenhauses in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn Platz und hilft Menschen, in der Stadt anzukommen. Sie gibt Tipps und Ratschläge zu verschiedensten Themen, erklärt Zusammenhänge und beseitigt Sprachbarrieren. Am Ende, so hofft sie, soll daraus für Neuankömmlinge und Alteingesessene ein besseres Zusammenleben erwachsen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

