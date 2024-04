Königsbrunn

vor 17 Min.

Jahreshauptversammlung: Da hat es in Königsbrunn Klik gemacht

Plus Seit 30 Jahren bringt der Kulturverein Kabarett und Musik nach Königsbrunn. Die Vorsitzende zieht bei der Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz.

Von Daniela Egert

Der Verein „Kultur lebt in Königsbrunn“, kurz Klik, besteht seit 30 Jahren. So lange bringen die aktuell neun weiblichen Vorstandsmitglieder und ihre Vorgängerinnen und Vorgänger bereits ein anspruchsvolles Programm auf die Bühne. Momentan zählt Klik 137 Mitglieder, Neuanmeldungen werden stets gerne entgegengenommen. In den drei Jahrzehnten seit dem Gründungsjahr 1994 sorgte Klik dafür, dass in Augsburg und Umgebung bekannte Größen der Unterhaltung wie die Biermösl Blosn oder Django Asül auftraten. Viele Musiker bereicherten dank des Vereins die örtliche Kulturszene. Zur Jubiläums- sowie Jahreshauptversammlung im Gasthof Krone erschienen sowohl Gründungsmitglieder als auch eine Reihe von Engagierten, die noch nicht ganz so lange dabei sind.

Die erste Vorsitzende Sonja Michalski unterstrich, dass sie alle ihre Mission für mehr Kunst und Musik niemals aufgegeben haben: „Man kann stolz sein, dass sich ein Kulturverein so viele Jahre hält und finanziell trägt. So viele sind gegangen, aber wir bleiben.“ Zum Jubiläum konnte Michalski unter anderem den zweiten Bürgermeister Maximilian Wellner sowie die dritte Bürgermeisterin Ursula Jung begrüßen, die selbst Gründungsmitglied ist. Außerdem anwesend war die Leiterin des Kulturbüros, Rebecca Ribarek. „Von der Stadt Königsbrunn, dem Kulturbüro sowie der Stadtbücherei werden wir seit Jahren sehr unterstützt“, zeigte sich Michalski dankbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen