Königsbrunn

11:19 Uhr

Kindertagesstätte und Begegnungsstätte der AWO werden nächstes Jahr saniert

Plus Nächstes Jahr soll ein Gebäude des AWO-Bezirksverbands in Königsbrunn saniert werden. Was das für Gruppen der Kindertagesstätte bedeutet, die dort untergebracht sind.

Von Jana Korczikowski

Der AWO-Bezirksverband will das 42 Jahre alte Gebäude in der Füssener Straße in Königsbrunn sanieren. Dort befindet sich die Kindertagesstätte Rappelkiste mit vier Kindergarten- und einer Krippengruppe sowie die Begegnungsstätte des Ortsvereins. Die Gebäudeteile hängen baulich zusammen und sind unter anderem durch eine gemeinsame Heizungsanlage verbunden. Insgesamt werden sich die Kosten auf knapp 3,5 Millionen Euro belaufen, wobei den Großteil die Sanierung der Kindertagesstätte ausmacht. Der Stadtrat hat nun die Höhe der Bezuschussung festgelegt.

Die geschätzten Kosten für die Sanierung der Kindertagesstätte belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro, wobei die energetischen Verbesserungsmaßnahmen einen Teil von insgesamt knapp zwei Euro ausmachen. Die Sanierung ist in Abschnitte untergliedert. "Jeweils eine Hälfte des Gebäudes wird saniert, sodass maximal zwei Gruppen zu einer Zeit betroffen sein werden", erläutert Jasemin Buchler. Diese müssen der zuständigen Fachbereichsleiterin für Bürgerdienste zufolge während der Bauphase ausgelagert werden. Wohin genau, stehe noch nicht fest. Es gibt mehrere denkbare Varianten, wie beispielsweise eine Containerlösung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

