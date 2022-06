Kleine und große Yogis

Zum Tag des Yoga fanden sich große und kleine Yogis in Königsbrunn ein. Was dort so alles geboten war.

Das Kulturbüro Königsbrunn und die Volkshochschule Augsburger Land mit Unterstützung des Indischen Generalkonsulats München hatten zum Internationalen Tag des Yoga in den Infopavillon 955 eingeladen.

Ein buntes Programm zog sich durch den Tag. Los ging’s mit zwei Kinderyoga-Einheiten. Dabei führte Yoga-Lehrerin Marion Böck die Klein-Yogis der Kindergartengruppen von St. Johannes auf einer Phantasiereise mit einem fliegenden Teppich nach Indien, wo sie allerhand Getier und Gefahren ausgesetzt waren.

Nach den Sonnengrüßen wurden die Kinder zum Baum auf der Erde und zum Boot auf dem Fluss, ahmten spielerisch unter anderem Kobra, Tiger, Elefant, Löwe, Krokodil nach, brüllten gefährlich und trommelten wie die Gorillas auf der Brust. „Das Trommeln auf der Brust ist gesund für die Thymusdrüse, denn die ist wichtig für unsere Gesundheit“, erklärte Marion Böck den Kleinen.

Auch der Zweite Bürgermeister machte mit

Mitten unter den Klein-Yogis auch Königsbrunns Zweiter Bürgermeister Wellner, für den diese Übung eine erste Erfahrung mit Yoga-Praxis war. Draußen im Foyer gab es dann für alle verschiedene indische Knabbersnacks, Mango-Lassi und Chai-Tee.

Dass Yoga einerseits einen ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden bietet, hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2014 mit der Einrichtung des Internationalen Tags des Yoga anerkannt. Andererseits, so Marion Böck, könne Yoga auch ganz spezifisch auf bestimmte gesundheitliche Bedürfnisse ausgerichtet werden.

Das konnte auch die aus Indien stammende Yoga-Lehrerin Smita Sethi bestätigen, die die anschließenden Übungen für Erwachsene anleitete. Die inzwischen mit der Familie in München lebende und primär in der IT-Branche arbeitende Sethi bringt ihr Wissen aus den indischen Yoga-Lehren in Kursen bei einem Sportverein, am Arbeitsplatz oder bei Privatpersonen ein.

„Ich passe mein Yoga an die Bedürfnisse der Menschen an, das kann Bewegung oder Meditation sein. In Indien sind die Anteile von Bewegung und Meditation ausgewogen. Hier in Deutschland bevorzugt die Mehrheit der Yoga-Schüler eher die bewegungsorientierten Übungen“, sagt sie.

Denn Yoga könne präventiv das Immunsystem stärken, das habe man im Grunde schon erkannt. Leider seien die meisten Krankenkassen diesbezüglich noch zögerlich, was die Übernahme der Kosten für Yoga-Kurse angeht. Yoga könne auch als Therapie bei unterschiedlichen Krankheitsbildern mit angewendet werden.

Sethi vertieft zurzeit ihr Yoga-Wissen mit einer in Indien basierten Fortbildung. „Dies ermöglicht dann, für eine bestimmte Krankheit, wie zum Beispiel bei Schilddrüsenfunktionsproblemen oder Bluthochdruck, ein ganz spezifisches Yoga mit passenden Atemübungen anzuwenden.“

Der Yoga-Bewegung hat der Tag in Königsbrunn einige weitere Anhängerinnen und Anhänger gebracht: Die Klein-Yogis vom Kindergarten wünschen sich einen Yoga-Kurs und Bürgermeister Wellner erwägt auch, hin und wieder eine Yoga-Sitzung dem geliebten Fußball vorzuziehen.