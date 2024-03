Königsbrunner Kindergarten mit Graffiti beschmiert

Unbekannte haben die Hauswand eines Kindergartens in Königsbrunn beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Zwischen 12. und 13. März hat ein Unbekannter am Kindergarten in der Donauwörther Straße 44 in Königsbrunn die Hauswand eines Kindergartens mit Graffiti beschmiert. Es wurde an der Westseite des Hauses angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)