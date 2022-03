Königsbrunnerin mit ihrer Kollektion für Münchner Modepreis nominiert

Plus Theresa Petz aus Königsbrunn ist Absolventin der renommierten Deutschen Meisterschule für Mode in München. Nun kann man für ihr Outfit aus Altkleidern abstimmen.

Ein alter Unterrock, zwei gebrauchte Kleider und ein paar Plastikmesser - das waren die Materialien, die Theresa Petz für ihr Upcycling-Outfit zur Verfügung hatte. Die acht Nominierten für den Münchner Modepreis standen dieses Jahr vor einer besonderen Herausforderung: Nur aus Kleiderspenden des Secondhand-Ladens Oxfam sollte eine neue Kreation geschaffen werden.