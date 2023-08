Nach weiterem Rückschlag: Peter Lehnert baut wieder Vogelhäuser

Plus Als Therapie gegen seine schwere Krankheit fertigt Peter Lehnert Vogelhäuser für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr erlitt er einen Rückschlag. Doch er gibt nicht auf.

Es gibt nur wenige Menschen, die immer wieder hinfallen und trotzdem aufstehen und weitermachen. Zu ihnen gehört Peter Lehnert.

Der Königsbrunner bekam vor neun Jahren die Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS - eine schwere, nicht heilbare Erkrankung des motorischen Nervensystems. Der ehemalige Kunstreferent bei der Bundeswehr konnte sich seiner Leidenschaft, der Öl- und Hinterglasmalerei, nicht mehr widmen. Durch die Krankheit hat der 74-Jährige nicht mehr die notwendige ruhige Hand. Er hatte dann ein Hobby für sich entdeckt, das zur Therapie wurde: Er fertigte Vogelhäuser in liebevoller Handarbeit und spendete oder verkaufte sie für den guten Zweck.