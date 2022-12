Königsbrunn

Neues Haus, neue Events: Königsbrunns Kultur gestaltet den Wandel

Plus Das neue Kulturjahr in Königsbrunn steht unter dem Motto "Königsbrunn - immer im Wandel". Auch auf das Kulturbüro selbst kommt im März eine große Veränderung zu.

Von Adrian Bauer

In Königsbrunn wird derzeit viel gebaut: Bis vor einem Jahr wurde die Straßenbahntrasse erstellt, das neue Bürgerservicezentrum an der Marktstraße steht kurz vor der Fertigstellung und an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße entsteht das neue Gesicht des Zentrums. All diesen Veränderungen will das Kulturbüro mit seinem Jahresprogramm Rechnung tragen: "Die vielfältigen Kulturangebote in unserer Stadt machen Vergangenheit sichtbar, gestalten die Gegenwart und geben einen Ausblick auf kommende Zeiten", heißt es im Programmflyer. Neben liebgewonnenen Event-Klassikern gibt es auch einige Neuerungen und ein Teil des Kulturlebens rückt im März stark in den Mittelpunkt.

