Öffentlichkeit kann bis Ende Februar Stellung zu Siegmund-Halle nehmen

Noch wenige Tage können Bürgerinnen und Bürger ihre Ansicht zum geplanten Großprojekt in Königsbrunn mitteilen.

Über dieses Mammutprojekt hat es in Königsbrunn und Oberottmarshausen in den vergangenen Monaten viele Diskussionen gegeben. Nun stehen die letzten Tage der Öffentlichkeitsbeteiligung an. Die Firma Siegmund möchte eine 30 Meter hohe Halle zwischen B17 und Landsberger Straße bauen. Seit Ende Dezember können Bürgerinnen, Bürger und Vertreter von Behörden Stellung nehmen oder Einwände erheben. Noch bis zum 29. Februar. Die Unterlagen zum Projekt können auf der Internetseite der Stadt Königsbrunn und zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Foyer eingesehen werden.

Mit den Dimensionen sind manche Stadträte in Königsbrunn nicht einverstanden. In Oberottmarshausen fürchten einige Bürger um ihre Lebensqualität. Ihre Angst: das neue Siegmund-Gebäude könnte den Verkehrslärm der B17 reflektieren.

Eine schallabsorbierende Fassade ist für die Halle in Königsbrunn Pflicht

Im Königsbrunner Stadtrat waren bisher die wenigsten grundsätzlich gegen eine Halle. Trotz vieler Diskussionen. Im Dezember etwa war die Mehrheit, bei fünf Gegenstimmen der Freien Wähler, dafür, den nächsten Schritt zu gehen und die vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung in die Wege zu leiten. Ein Immissionsschutzgutachten liegt den Unterlagen im Königsbrunner Rathaus und im Internet bei. Außerdem teilt Königsbrunns Pressesprecherin Anke Maresch mit: "Gemäß Satzungsbestimmungen ist eine hochschallabsorbierende Fassade auszuführen, um Reflexionen an der B 17 zu vermeiden." (AZ)