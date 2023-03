Polizei hält betrunkenen Fahrer in Königsbrunn an

Mit einem Fahrverbot muss ein Mann rechnen, der am Montag von der Polizei kontrolliert wurde.

Zu viel Alkohol getrunken hatte am Montagabend ein Autofahrer in Königsbrunn, der von der Polizei gegen 22 Uhr in der Bobinger Straße kontrolliert wurde. Laut Polizeibericht musste er zum Alkoholtest, der einen Wert von rund 1,0 Promille ergab. Der Fahrer muss mit einer Geldstrafe samt Fahrverbot rechnen. (AZ)