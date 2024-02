Polizei meldet mehrere Einbrüche im Raum Königsbrunn

Im Raum Königsbrunn sind Einbrecher unterwegs. Sie machten Beute in einem Einfamilienhaus und stiegen in Gartenhäuschen und in einen Kindergarten ein.

Die Polizei berichtet von mehreren Einbrüchen im Raum Königsbrunn. So ist ein Unbekannter in der Zeit von Mittwoch, 21. Februar, 18 Uhr, bis Donnerstag, 22. Februar, 12.30 Uhr in die katholische Kindertageseinrichtung St. Michael in der Donauwörther Straße in Königsbrunn eingebrochen. Dem Täter gelang es laut Polizei wegen gut verschlossener weiterer Türen aber nicht, Beute zu machen. Der Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 1000 Euro.

Täter durchwühlt Gartenhäuser in Köngigsbrunn

In der Kleingartenanlage "Am Römerhang“ in Königsbrunn hat ein Einbrecher in der Zeit von Dienstag, 20. Februar, 15 Uhr, bis Freitag, 23. Februar, 15 Uhr, sein Unwesen. Die Kleingartenanlage liegt an der Wertachstraße südlich des städtischen Friedhofes. Wie die Polizei berichtet, wurden an zwei Gartenhäusern die Scheiben eingeschlagen, an einem weiteren blieb es bei einem Einbruchsversuch. Die Gartenhäuser wurden durchsucht. Der Einbrecher hat keine Beute gemacht, jedoch einen Sachschaden verursacht. Auch zu den Einbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Bobingen gerne Zeugenhinweise unter 08234/9606-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Einbrecher sind laut Polizei am Freitagabend auch in ein freistehendes Einfamilienhaus im Süden von Reinhartshausen eingebrochen. Der oder die Täter nahmen Schmuck und Geld im Wert von einigen hundert Euro mit und verursachten einen Sachschaden von etwa 1200 Euro. Offenbar machten sich die Einbrecher daran, zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in ein weiteres Einfamilienhaus in der Straße zu gelangen. Durch den Einbruchversuch wurde laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Den Tätern gelang es nicht, ins Haus zu kommen.

Traktor aus offener Scheune gestohlen

In der Zeit von Samstag, 10. Februar, bis Samstag, 24. Februar, wurde laut Polizei ein Traktor aus einer Scheune im Süden von Königsbrunn gestohlen. Der Täter verschaffte sich laut Polizei zunächst Zutritt zu dem unbewohnten Gelände, gelangte über die offenstehende Tür in die Scheune und entwendete den Traktor. Der Schlüssel des Fahrzeuges steckte mutmaßlich noch im Zündschloss des Traktors, so die Polizei. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. (AZ)