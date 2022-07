Polizei nimmt betrunkenen Sextäter in Königsbrunn fest

In der Straßenbahnlinie 3 war ein Sexualtäter unterwegs, der unter anderem zwei minderjährige Mädchen belästigt haben soll. In Königsbrunn wurde er festgenommen.

Bei der Polizei ist am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr ein Notruf wegen sexueller Übergriffe eingegangen. Ein Mädchen, das selber betroffen war, teilte den Beamten mit, dass in der Straßenbahnlinie 3 ein Mann Fahrgäste unsittlich belästige. Der 30-Jährige hatte zwei elf- und 13-jährigen Mädchen körperlich belästigt. Die 13-jährige Schülerin reagierte richtig und schrie den Mann an, woraufhin dieser sein Treiben beendete. Stattdessen versuchte der Mann offenbar noch mindestens einer Frau ins Gesäß zu kneifen, bevor er an der Endhaltestelle in Königsbrunn ausstieg.

Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Kindern: 30-Jähriger landet in Polizeiarrest

Hier konnte er dann von den sofort angeforderten Polizeikräften schlafend in einem Gebüsch aufgegriffen werden. Der deutlich unter Alkohol stehende Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und in den Polizeiarrest eingeliefert. Die diensthabende Staatsanwältin ordnete unverzüglich eine Blutentnahme an und verfügte die Vorführung des 30-Jährigen ohne gesicherten Wohnsitz in Deutschland zum Ermittlungsrichter wegen des dringenden Tatverdachtes des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere aber die Frau, die in der Straßenbahn ebenfalls in unsittlicher Weise von dem Festgenommenen angegangen wurde, werden gebeten, sich unter 0821/323 3810 bei der Kripo Augsburg zu melden.

Die Polizei lobte das Verhalten der beiden Schülerinnen. Nach Absetzen des Notrufs blieben sie am Telefon und hielten die Einsatzzentrale über das weitere Geschehen auf dem Laufenden. Als die erste Streife eintraf, machten die Schülerinnen auf sich aufmerksam und zeigten den Beamten den mittlerweile schon schlafenden Täter. (AZ)