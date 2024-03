Racing-Team Königsbrunn wirbt für Mitglieder und Helfer

Beim Verein Racing-Team Königsbrunn im ADAC stehen Verkehrserziehung und sinnvolle Freizeitbeschäftigung im Vordergrund. Kürzlich gab es Neuwahlen.

Hunderte Vereine und Organisationen im Augsburger Land sind auf freiwillige Helferinnen und Helfer angewiesen. Gemeinnützige Vereine, die sich engagiert mit Kinder- und Jugendförderung beschäftigen, hätten heutzutage das Problem, dass die so dringend notwendige Unterstützung durch Mitglieder oder Eltern oft nicht mehr eingebracht werden kann oder will: Das glauben die Verantwortlichen des Vereins Racing-Team Königsbrunn im ADAC. Dabei sei es wichtig, allen interessierten Kindern und Jugendlichen eine alternative sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten, welche sie begeistert, ihnen im Verein ein gesundes soziales Umfeld bietet und dabei den sportlichen Teamwettkampf und Zusammenhalt fördert. Das Racing-Team Königsbrunn biete über die Stadtgrenzen hinaus jungen "Patrolheads" mit Benzin im Blut das passende Umfeld.

Der Verein ist im Breitensport angesiedelt und außer dem Spaß für Kinder und Jugendliche, mit Go-Karts einen Geschicklichkeitsparcours mit möglichst wenig Fehlern zu meistern, steht die Verkehrserziehung und Freizeitbeschäftigung im Vordergrund. Obwohl es sich um eine Sportart aus dem Motorsport handelt, werde dort Umweltschutz großgeschrieben, neben klassischen Karts hat der Verein seit vergangenem Jahr auch zwei hochwertige elektrobetriebene Fahrzeuge. Beim Verein ist man der Überzeugung, dass hier die Zukunft im Motorsport liegt - deshalb will man Vorbild sein.

Jugendtag und Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl in Königsbrunn

Kürzlich fanden bei schönem Wetter im Freien auf dem Trainingsgelände in Kissing die Jahreshauptversammlung und der Jugendtag des Racing-Team Königsbrunn statt. Gemeinsam mit den Fahrern, deren Eltern sowie den ehrenamtlichen Trainern und Vorständen des gemeinnützigen Vereins wurde ein Blick in die Entstehungsgeschichte mit bisherigen Erfolgen geworfen, um danach einen Ausblick auf die neue Saison zu geben.

Auch die Vorstandswahl stand auf dem Programm. Die Ämter des ersten und zweiten Vorsitzenden wurden mit Hans-Peter Bermann-Pyrkosch und Andrea Schwab bestätigt. Veränderungen gab es im Bereich Schriftführer und Schatzmeister. Hier wurden Thomas Eberhard und Christian Schilcher ehrenamtlich gewählt, da die bisherigen Amtsinhaber um eine Entlastung gebeten hatten. Ebenso übernehmen Monika Brand und Simone Maier das Amt des Kassenprüfers. Für die Jugend wurden die Ämter des Vereinsjungendleiters sowie dessen Stellvertreter mit Markus Siebert und Alexandru Bugarin gewählt. Das Amt des Vereinsjugendsprechers übernimmt Kaan Sezikli. Für weitere Informationen oder Schnupper-Termine können sich Interessierte direkt an den Verein wenden, unter der Nummer 0151/1074048 oder per E-Mail an racing-team-koenigsbrunn@web.de. (AZ)