Konzerte junger Talente: Ein Familienunternehmen macht's möglich

Ohne Familie Scherer aus Königsbrunn würde es die Benefizkonzerte nicht geben. Wie viel Vorbereitung drin steckt und was die Gäste am Wochenende in Schwabmünchen erwartet.

Das große Kochen musste in dieser Woche spontan verschoben werden. Denn die Töpfe, in denen Wolfgang und Monika Scherer Chili mit und ohne Fleisch für die rund 250 Mitwirkenden bei den beiden Konzerten junger Talente am Samstag und Sonntag kochen, wurden umfunktioniert. Enkelin Rosalie machte die Töpfe zum Schlagzeug und übte.

Die Töpfe, in denen für die Musiker der Benefizkonzerte Essen vorgekocht wird, nutzte Rosalie Scherer erst einmal für ein kleines Schlagzeug-Solo. Foto: Maximilian Czysz

Für Monika und Wolfgang Scherer war das kein Problem: Denn in den Tagen vor dem großen Doppelkonzert in der Schwabmünchner Stadthalle gibt es noch genügend andere Arbeiten. In Stunden und Tage lässt sich kaum bemessen, was die Familie für die Konzerte an Freizeit investiert. "Fragen Sie lieber, wann wir schlafen", sagt Monika Scherer und grinst. Seit Jahren kümmern sich die beiden Königsbrunner mit ihren Söhnen um die Verpflegung der Musiker im Alter von sechs bis 30 Jahren.

Das heißt: Sie müssen Unmengen an Lebensmitteln und Getränken bestellen und einkaufen. Bis zu zehn Autofahrten sind nötig, der Kofferraum ist jedes Mal bis unters Dach gefüllt. Viel Obst und Gemüse, Leberkäse, Brezen, Süßigkeiten und noch mehr kaufen die Scherers ein. Sogar Salatblätter, um die vielen Tabletts ansprechend zu dekorieren. Damit nicht genug. Denn auch die großen Töpfe müssen schon viel früher über Bekannte und aus dem Freundeskreis organisiert und dann nach Königsbrunn gebracht werden. Dort laufen die Fäden für die Benefizkonzerte am 19. und 20. November zusammen.

Nach dem Konzert ist bei Familie Scherer vor dem Konzert

Die ersten Vorbereitungen begannen nach den beiden konzertfreien Corona-Jahren 2020 und 2021 im Frühjahr. Erste Gespräche mit möglichen Mitwirkenden wurden geführt. Sponsoren mussten angesprochen und begeistert werden. Mit jedem Monat wurde das Programm konkreter, an dem die Scherer-Söhne Dominik und Valentin feilten. Gleichzeitig mussten Arrangements erarbeitet werden. Dominik Scherer und Felix Linsmeier kümmerten sich darum.

Der Kofferraum ist voll: Eine Ladung reicht bei weitem nicht, um die Musiker des Doppelkonzert am Wochenende in Schwabmünchen zu versorgen. Foto: Maximilian Czysz

In den Wochen vor den Konzerten wurde geprobt. Dafür mussten wiederum die Notenblätter vorbereitet werden. Eine Garage in Königsbrunn wurde so zum Notendepot. Apropos Noten: Als ein Überraschungsgast der beiden Konzerte für eine kleine Probe die Scherers in Königsbrunn besuchte, war ein Teil der Blätter plötzlich verschwunden. Also musste improvisiert werden - die Noten wurden online organisiert und vom Laptop abgelesen.

Lesen Sie dazu auch

Viele Kleinigkeiten sind vor dem Konzert in Schwabmünchen zu erledigen

Programmhefte mussten gestaltet und gedruckt werden. Nicht zu vergessen die Eintrittskarten, die jeweils einzeln mit Platznummern beklebt wurden. Besonders treuen Gästen hat sie Wolfgang Scherer persönlich vorbeigebracht. "Meine Frau und ich, genauso wie unsere Söhne, die von Anfang an dabei waren – und jetzt mit ihrer Musikschule Beathof die Organisation und viele musikalische Beiträge einbringen, leben die Konzerte ein ganzes Jahr lang mit und bei uns", sagt der pensionierte Musiklehrer. "Die Vorbereitungen sind sportlich", sagt er. Am Ende sollen Organisation, Spaß und Qualität zusammengehen.

In den letzten Stunden vor den Schwabmünchner Konzerten lässt der Stress nach. Die Familie und auch die jungen Talente freuen sich auf das Ereignis, das seinesgleichen in der Region sucht. Die Gäste erwartet am Samstag und Sonntag in der Stadthalle eine mitreißende Mischung. Zu den Höhepunkten der beiden Konzerte gehören zwei Schwestern, die mittlerweile in ganz Deutschland bekannt sind.

Mimi und Josy kommen nach Schwabmünchen

Mimi und Josy gewannen 2019 als erstes Duo die deutsche Fernsehcastingshow The Voice Kids. Über 70 Millionen Mal wurde ihre Version des Radiohead-Klassikers Creep im Internet abgerufen. In diesem Jahr veröffentlichten Mimi Elisabeth und Josefin Elvira Vogler unter dem Namen "Havet" zwei Singles und eine EP. Die Augsburger Band "Loamsiada" bringt wie La Brass Banda Mundart und viel Energie auf die Schwabmünchner Bühne. Zur enormen Bandbreite der beiden jeweils rund dreistündigen Konzerte gehören auch die Landessiegerin von "Jugend musiziert" im Fach Akkordeon, Leila Nadjafi.

Seit 1994 kamen 21.200 Besucherinnen und Besucher, es spielten 624 Solistinnen und Solisten und 7130 Mitwirkende. Viele der Auftretenden aus dem schwäbischen Raum machten später als Musikerinnen und Musiker, als Tänzerinnen und Tänzer und als Sängerinnen und Sänger Karriere. Fast 100.000 Euro wurden an die Kartei der Not gespendet. Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags unterstützt bedürftige Menschen jeglichen Alters in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind.

Restkarten für die beiden Konzerte am Samstag, 19. November, ab 19 Uhr, am Sonntag, 20. November, 17 Uhr, gibt es noch an der Abendkasse.