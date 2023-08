SV Türkgücü fordert den Tabellenführer heraus

Im zweiten Heimspiel kommt bereits am Freitag mit dem FC Thalhofen einer der Favoriten der Bezirksliga nach Königsbrunn.

Der Start des SV Türkgücü Königsbrunn in die neue Bezirksligasaison kann als durchwachsen bezeichnet werden. In den ersten drei Spielen wurde der komplette Dreisatz aus Unentschieden, Sieg und Niederlage gesammelt. Damit steht das von Trainer Paolo Maiolo neu formierte Team mit vier Punkten auf dem achten Tabellenplatz.

Um in die angestrebte obere Tabellenregion zu kommen, sollte auch das zweite Heimspiel gewonnen werden. Im ersten wurde ja der bisher einzige Sieg gegen den FC Heimertingen noch in der Nachspielzeit erkämpft. Allerdings kommt nun mit dem Tabellenführer FC Thalhofen einer der erklärten Topfavoriten nach Königsbrunn. Ihr Auftaktspiel haben die Ostallgäuer nach hartem Kampf knapp mit 4:3 beim TSV Babenhausen gewonnen. Von der Stärke der Babenhauser Aufsteiger konnte sich ja auch Türkgücü bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag überzeugen. Am zweiten Spieltag ließen es die Thalhofer dann so richtig krachen und fertigten den Mitfavoriten und Tabellendritten des Vorjahres, den SV Egg an der Günz, daheim mit 5:0 ab. Etwas überraschend konnten sie diesen Erfolg im zweiten Heimspiel gegen den SV Mering nicht wiederholen. Der Landesligaabsteiger hatte seine ersten beiden Partien nicht gewinnen können und kam in Thalhofen mit dem 3:3 zu seinem zweiten Punktgewinn. Am Mittwoch setzte sich der FC Thalhofen im Totopokal-Viertelfinale des Allgäus mit 2:0 beim A-Klassenverein SpVgg Baisweil-Lauchdorf durch.

Die Spiele zwischen dem SV Türkgücü Königsbrunn und dem FC Thalhofen waren bisher immer hart umkämpft und gingen meist knapp aus. Zu den altbekannten Topspielern Luca Csauth und dem vom Bayernligisten TSV Kottern zurückgekehrten Nico Beutel gesellte sich in Thalhofen noch ein Stürmer dazu, dessen Name allein schon Respekt einflößt. Robin Volland, der 29-jährige Bruder des Nationalspielers und AS Monaco-Profis Kevin Volland, kam in der Sommerpause vom Landesligisten FC Unterföhring und hat schon vier Tore in seinen ersten drei Spielen geschossen. Je drei erzielten Nico Beutel und Luca Csauth. Die Türkgücü-Spieler wissen also, was da auf sie zukommt und werden ihre Defensive gegenüber dem Spiel in Babenhausen verstärken müssen.

In der vorangegangenen Saison gab es in Königsbrunn ein 1:1-Unentschieden und im Hinspiel siegte Türkgücü mit 4:2 durch Kontertore in einer bis zur letzten Minute spannenden Partie. In der Gesamtbilanz der bisherigen sieben Bezirksligaspiele hat Thalhofen dreimal und Türkgücü zweimal gewonnen. Zwei Spiele endeten Unentschieden und die Torbilanz ist mit 10:10 ausgeglichen. Die Partie findet schon am Freitag um 18.00 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Felix Haggemüller.

