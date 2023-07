TSV Königsbrunn gewinnt 200 neue Mitglieder

Positives zu berichten gab es bei der Delegiertenversammlung des TSV Königsbrunn. Neben einem Zuwachs an neuen Mitgliedern wurden einige Vorhaben umgesetzt. Als nächstes steht der Neubau von zwei Tennisplätzen an.

"Nach den Corona-Jahren war das abgelaufene Jahr wieder eines mit normalem Vereinsbetrieb", sagte Vorstand Wilfried Semmlinger. Besonders erfreulich sei, dass der Verein einen Mitgliederzuwachs von 200 Menschen verzeichnen könne. Allerdings seien die Nachwirkungen der Pandemie noch nicht ganz ausgestanden. Denn es hätten sich in dieser Zeit einige Übungsleiterinnen und -leiter anderweitig orientiert. Darum sei man auf der Suche nach helfenden Händen.

Trotzdem könne der TSV auf zwei große Höhepunkte zurückblicken. So richtete man das "Junior Masters Turnier" im Fußball aus. Insgesamt 20 Jugendmannschaften hatten daran teilgenommen. Aufgrund des großen Aufwandes werde man das Turnier in diesem Jahr allerdings nicht veranstalten. Ein zweiter, traditioneller Höhepunkt sei die Boxveranstaltung auf der Gautsch gewesen. "Gautsch und Boxen, das gehört einfach zusammen", sagte Semmlinger.

Zwei Investitionsvorhaben konnten umgesetzt werden

Während des letzten Jahres konnten auch mehrere Vorhaben umgesetzt werden. Dazu gehörten die neue LED-Flutlichtanlage am Sportpark West und die Sanierung der drei Rasenplätze. Für das kommende Jahr sei der Neubau von zwei Allwetter-Tennisplätzen geplant. Die gestiegenen Mitgliederzahlen in der Tennisabteilung machten dies nötig. Die vorhandenen Kapazitäten würden einfach nicht mehr reichen, sagte Semmlinger. Dabei soll beim Neubau ein bestehender Altbelag nicht entfernt, sondern überbaut werden. Das spare die Entsorgungskosten für den alten Tartanbelag und sei mit der Baufirma bereits abgesprochen, erklärte der Vereinsvorstand.

Probleme gebe es momentan in der Schwimmabteilung. Durch die Schließung des Hallenbades in Bobingen hätten die Königsbrunner Schwimmerinnen und Schwimmer Schwierigkeiten, die nötigen Wasserzeiten zu bekommen. Das sei nicht nur für die Sportschwimmer ein Problem. Denn man habe auch zu geringe Kapazitäten, um die beliebten Schwimmkurse anbieten zu können. Semmlinger appellierte an die ebenfalls anwesende dritte Bürgermeisterin der Stadt Königsbrunn, Ursula Jung, dass man sich im Stadtrat möglichst schnell dazu entschließen sollte, den Neubau eines Hallenbades in der Nachbarstadt Bobingen zu unterstützen.

