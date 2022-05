Unbekannte Person verursacht Delle an geparktem Auto

Mit einer Delle in der Beifahrertür hat ein Autobesitzer seinen Wagen auf einem Königsbrunner Parkplatz vorgefunden. Die Spuren verraten, was passiert ist.

Eine unbekannte Person hat auf einem Parkplatz in Königsbrunn einen dort abgestellten Mini Cooper beschädigt und hat sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, stand der Wagen am Mittwoch zwischen 9 und 16.50 Uhr auf dem Parkplatz in der Marktstraße. Nach Spurenlage muss die Tür eines daneben abgestellten Fahrzeugs gegen die Beifahrerseite des Mini geschlagen sein. Zurück blieb eine Delle, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 700 Euro.

Die Person, die den Schaden verursacht hat, kümmerte sich nicht darum. Die Polizei hofft nun auf Zeugenaussagen. Verursacht muss die Delle von einem weißen oder silbernen Fahrzeug worden sein. Wer die Tat beobachtet hat, soll sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)