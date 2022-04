Unbekannte verunstalten Auto in Königsbrunn mit Bauschaum

Ein spezieller Fall von Vandalismus ist in Königsbrunn passiert: Ein Auto wurde mit Bauschaum besprüht. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Eine böse Überraschung hat ein Autobesitzer in Königsbrunn erlebt. Als er am Sonntag gegen 6 Uhr zu seinem Wagen kam, war dieser mit Bauschaum besprüht. Wie die Polizei berichtet, war der Kia am Samstag gegen 18 Uhr in der Wandalenstraße auf Höhe der einstelligen Hausnummern abgestellt worden.

Den Schaden durch die Schaum-Attacke schätzt die Polizei auf 500 Euro. Zeugen der Tat sollen sich unter der Telefonnummer 08234/96060 bei der Inspektion in Bobingen melden. (AZ)