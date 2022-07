Unbekannte zerkratzen geparktes Auto in Königsbrunn

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung: Unbekannte Personen haben in Königsbrunn den Lack eines Autos zerkratzt. Der Sachschaden ist erheblich.

Unbekannte haben in Königsbrunn den Lack eines geparkten Autos zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, war der schwarze Mercedes von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 10.45 Uhr, in der Kemptener Straße abgestellt. In dieser Zeit bearbeitete eine unbekannte Person den Wagen mit einem spitzen Gegenstand.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Inspektion in Bobingen melden. (AZ)